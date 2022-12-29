多聲道｜最低工資保障率遠遜台韓　引入方程式調整更公開透明

香港的最低工資水平有望在明年五月一日起，提升至時薪40元。終於！有低薪員工「等到頸都長埋」，卒之等到四年以來第一次加人工。根據政府統計處去年5至6月的收入及工時按年統計調查報告，大約有7.3萬人的時薪低於40元，而只有1.4萬名打工仔女領取37.5元的最低工資。



最低工資受惠人數涵蓋率由政策生效初期的6.4%，逐年下跌。若按現時的總就業人數365.7萬人計算，假設領取最低工資的人數仍是1.4萬人，涵蓋率僅得0.38%，令這張「保護網」幾乎疏而「畢」漏，效用成疑。與鄰近的台灣、南韓等地最低工資覆蓋率至少一至兩成比較，簡直是雲泥之別。



來稿作者：徐文傑



港最低工資水平落後日韓台

我們將目光移至台灣，當地的工資保障有分基本月薪以及基本時薪，明年一月開始，打工族的每月基本工資加至2.64萬台幣；而基本時薪調升到176台幣（以12月21日匯率計算，基本時薪折合約44.7港元）。根據台灣勞動部門估算，約超過175萬名領取月薪的勞工，以及約有57萬多名賺取時薪的勞工受惠，以2022年9月台灣勞動力為1139.7萬人計算，最低工資的覆蓋範圍約兩成。

雖然台灣未有最低工資法例保障，但自從2016年開始，當地的最低工資時薪每年提升，累積升幅達到46·7%，相比之下，香港的最低工資由2016年的32.5元加至40元，增幅只有23%，是台灣的一半。以領取基本月薪2.64萬台幣的工薪族為例，每周工時為上限40小時，全年52周計，未扣除假期等因素，平均時薪是152台幣，即是38.6港元，會比基本時薪為低。（為區分兩者，本文姑且將前者命名為「長工最低時薪」）說到這裡，可能有人會爭拗台灣的明年的「長工最低時薪」會比香港明年5月調整後的最低工資低，不過由於台灣是每年一檢，香港現時是兩年一檢，有可能於2024年，即便以上述不完全科學的方式計算，台灣的「長工最低時薪」相當有可能在後年再次超越香港。

至於南韓明年最低時薪工資加至9,620韓元（折合約58.3港元），若以每月基本工作時數209小時換算成基本月薪，則為201萬580韓元（折合約12190港元）。當地最低工資委員會指出，會有多達340萬人因最低時薪調升受惠，當地6月就業人口有2847.8萬人，最低工資的覆蓋範圍約11.9%。

而香港人熱門外遊目的地日本，今年十月起，日本全國平均時薪調整到961日元（執筆時以100日元兌5.9港元計算，折合56.7港元），其中東京及大阪分別為1072日元以及1023日元，而沖繩縣最低，為853日元。即使日元兌港元匯率今年內有較大幅度下跌，東京及大阪折合最低時薪為63.2及至60.31港元，比香港高出一大截，按慣例日本各地的最低工資下年十月再度調整。日本最新的最低工資受惠人數 ，恕筆者尚未找到。

與日本、南韓以及台灣這些先進經濟體相比，香港的最低工資時薪是四地中最低，而檢討周期為兩年一檢，為四地之中最長。值得一提的是，2021年香港最低工資凍結，維持在37.5元水平，變相令部分低薪僱員如保安員及清潔工等，四年才加一次人工，基層怨聲載道，反觀日韓台均在疫情下積極調高最低工資，幫助貧苦大眾度過難關。本港社會有不少聲音要求最低工資每年檢討一次，但遭到雙料議員張宇人等資方代表反對。

特首李家超首份《施政報告》提出，邀請最低工資委員會（下稱「低資會」）研究如何改善最低工資水平檢討機制，包括檢討周期及提高效率。勞工及福利局局長孫玉菡表示，相信「低資會」會探討是否可以引用一些方程式計算最低工資。

用方程式調整最低工資更公開透明

如何制定合理的最低工資是整個社會各界面對的難題，現時本港最低工資制定，由法定機構最低工資委員會每兩年檢討工資水平，經考慮整體經濟狀況、勞工市場情況、競爭力；以及社會共融等可以量化及不可量化的因素，再向特首及行政會議作出建議，最後由政府拍板，但過程中勞資雙方代表如何討價還價，最終調整幅度是如何得出，小市民所知極少。社會有呼聲引入方程式去調整最低工資，調整指數化是希望令整個決策過程更加透明公開、「有數得計」，打工仔女而不是像等候六合彩攪珠派彩，而是可以預期調整的幅度。

至於如何設定合理的計算方程式是關鍵，物價水平和生活水平上漲往往是調整最低工資最常考慮的因素，不過本港的最低工資調整普遍超越通脹率，若只與通脹率掛鉤，只求打工仔女的購買力不會被侵蝕，他們便不能分享經濟發展的成果，難以有獲得感和幸福感，是倒退的做法。因此，巴西、哥斯達尼加以及台灣等地調整最低工資時方程式會一併考慮計入CPI及GDP等元素。以台灣調整基本工資為例，方程式是：

基本工資X[(1＋(消費者物價上升率＋½ GPD成長率)]

雖然香港沒有基本月薪，如果勉強套用在最低時薪上，站在保障基層角度，消費者物價上升率相應採用甲類消費物價指數變化百分率，GPD成長率是½，或是n，可由社會開放討論，毋須盲目跟隨。至於最低工資設定水平，舉例設定在第十個百分位數，或是最低工資的涵蓋率至少維持或高於政策初期的6.4%初期，檢討最低工資機制時，這些方向也可以探討。

坊間亦有意見認為可參考最低工資與工資中位數的某個比率掛鉤。根據統計處去年的收入及工時按年統計調查報告，本港去年平均時薪中位數是75.7，當前最低工資與時薪中位數的比是0.49，相關比率和南韓去年的一樣，略高於日本的0.45；但會低於經合組織國家中法國的0.61和英國的0.57，英國政府目標在2024年，最低工資設定在工資中位數的三分之二，比現時更加進取。反觀，香港反其道而行，最低工資與時薪中位數比率由2013年的0.522，2015年的0.516，2017年的0.507逐步下跌，反映本港最低工資的加幅低於時薪中位數的增速。

筆者所屬的嶺南大學政策研究院受樂施會所託，正進行一項關於最低工資的調查，屆時發布成果，希望能抛磚引玉，在新最低工資生效前與各界持份者好好討論，合力重新編織這張社會保障網。

作者徐文傑是嶺南大學政策研究院高級研究助理。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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