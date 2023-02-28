趙式浩｜預算案提振樓市力度有限　冀局部「撤辣」加快復甦

《財政預算案》出爐，對樓市提振力度有限。政府堅持兩大「辣招」額外印花稅（SSD）和買家印花稅（BSD）維持不變，然而決定稍為調降「細價樓」印花稅，調降1008萬元以下物業從價印花稅（AVD）稅階，為細價樓買家及業主帶來一點甜頭。惟政府依然不肯撤銷「辣招」，對下行乏力的樓市難以帶來提振作用，令業界失望。筆者認爲政府在將向外來人才退還在港置業額外的印花稅安排上、豪宅及超級豪宅市場以及「換樓鏈」的問題上均有優化空間，可以在不影響市民「上車」的同時逐步鬆綁，為樓市加强復甦動力。



來稿作者：趙式浩



政府調降1008萬元以下物業從價印花稅稅階，筆者認同此舉可令細價樓的市民更容易上車，減輕印花稅負擔。但這些「小恩小惠」只可説「有好過無」，對盡快回復香港經濟的實質作用不大，更未足以帶動樓市的全面復甦。

事實上，2022年一手私樓錄10262宗，較2021年的17469宗，下跌41.3%;而去年全年二手私宅錄31814宗，較2021年的51928宗分別下跌38.7%。受辣招及疫情影響，住宅物業成交量下跌，影響政府印花稅稅收，而單位需求下跌及樓市氣氛亦影響政府賣地收入。要讓香港經濟能逐步回復，局部「撤辣」對住宅物業成交量回升有正面幫助。

現時全球不同國家，包括美國、日本、新加坡等都出招「搶人才」，香港需要採取更積極的人才政策，加大吸引人才的誘因，例如寛免外來人才置業税等，絕不能故步自封。今次《預算案》政府再推投資移民無疑有助於「搶人才」、「搶企業」和「搶資金」。儘管投資移民項目肯定不包括房地產，但在「投資移民」政策下的來港人士來港後始終要住屋，並且將會有能力選擇一些豪宅。政府沒有放鬆在這方面的「辣招」，或許會影響政策「搶資金」，以及吸引內地與國外回流的中國資本家之成效。此外，豪宅及超級豪宅市場並不影響市民上車，筆者認為政策在這方面一直有放寬的空間。

投資移民以外，《財政預算案》還撥出60億元，資助大學和科研機構設立「生命健康科技」主題研究院；又預留30億元，推動人工智能、量子科技等前沿領域基礎研究，相信這些範疇均能吸納頂尖人才。而去年底的《施政報告》公佈合資格外來人才在成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。筆者認爲措施可進一步優化，筆者建議:外來人才在港首次置業時，已可以即時豁免額外印花稅，取消「先徵後退」安排，讓他們即時可享有香港永久性居民首置的優惠待遇，讓香港能夠為國家吸引更多海外回流之專才;以及吸引內地優質人才到港，同時可以留住有意到海外之中國專才流港發展。

此外，現時政府政策仍然未有對症下藥解決「換樓鍊」的問題，市民要改善居住環境換樓並不容易。建議考慮容許換樓人士可在兩年內「先免後補」，然後下一步再取消新住宅從價印花稅，循序漸進地「減辣」。

總括而言，雖然現時已全面通關，但加息及股巿波動等一連串不明朗因素，也令投資者對經濟前景持保守觀望態度，距離樓市的全面復甦仍有一段距離。《預算案》拒「撤辣」，業界難免失望，因樓市「辣招」屬非常時期手段，政府應不時審視政策，畢竟現時外圍和本地的經濟都已跟13年前推出「辣招」時不同。筆者認為是時候作出適度的放寬或局部撤銷，才可以讓樓市鬆綁，加速經濟全面復甦。

作者趙式浩是香港地產及建造業關注組召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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