多聲道｜羅湖福田南山以外，深圳還有哪些地區值得留意？

經歷了三年多的疫情，終於迎來了全面通關，生活上各方面更是欣欣向榮。筆者一向嚮往19世紀法國散文詩人及隨筆作家波特萊爾（ Charles Baudelaire）刻畫的漫遊者，觀察及思考著整個城市，彷彿帶給生活一點布爾喬亞的氣質。近日筆者遊走大灣區，業務上也多了為內地和香港客戶評估物業。復常後，不論是商務還是個人層面，大灣區和香港的人流和物流更見絡繹不絕。放眼深圳，大家的目光一般都會放在羅湖或福田，以及近年創科新區南山。其實在過去幾年，一些區域已經一日千里。



來稿作者：劉兆光



早前跟隨了立法會議員張欣宇，與一眾專業人士走訪了深圳坪山，考察當地的智能產業發展、以及城市更新等工作。坪山位處深圳東邊，鄰靠龍崗和鹽田。目前，雖然為數不少的科技公司都設立總部在南山科技園，但隨著近年的發展，深圳市政府洞見未來產業需求，必要開拓新區，因此選定了坪山作為另一個區內創新科技中心。

立法會議員A4聯盟（楊永杰、梁文廣、林素蔚、張欣宇）與陳紹雄及陸頌雄，3月7日率領40多名香港深圳社團總會和工商各界專業人士，到訪深圳市坪山區。

在考察的途上，議員和筆者都了解到坪山已經走在創新科技的前端，特別在生物醫藥、新能源汽車、第三代半導體等領域已經有不少龍頭企業落戶，如比亞迪、榮耀、中芯國際等進駐，也陸續招徠獨角獸和初創企業進場。

一天的行程實在蜻蜓點水，更多的是筆者盼望著未來大灣區的高度融合，以及如何促進深港創新科技交流。不論是香港或是深圳，或多或少遭遇到發展瓶頸，中心城區的商廈飽和，及經濟產業高度集中等問題。但是，對於創新科技的投入，招商引資，製造就業，以及連繫核心區等，港深都有著加速協同的必要。是次坪山的考察，就像筆者見證數碼港和科學園一樣孵化了不少優秀的初創及獨角獸，為未來經濟發展注入動力。

劉兆光認為深圳創科企業的起薪不差，且坐擁未來的機遇和前景，特別是生物科技，高端電子產業、Web3、金融科技等皆灸手可熱，未來前景不可同日而喻。

筆者認同張欣宇議員及政府對於北部都會區發展的看法。按規劃署《香港2030+》的建議，北部都會區將對接深圳以完善跨境運輸聯繫，以便推動本地新興產業的開拓。有青年朋友問我，該如何抉擇畢業後投身深圳的初創企業，還是留港找份白領工作較為可取？筆者認為香港過去二十年來白領起薪也不過一萬多，而現在到深圳的創科企業所得的起薪也不差，且坐擁未來的機遇和前景，特別是生物科技，高端電子產業、Web3、金融科技等皆灸手可熱，未來前景不可同日而喻。

正如筆者從事的測量界別，旨在給予客戶優質的專業顧問服務，為使客戶了解及發揮其物業最高的市場價值，從而作出精明的投資決策。筆者對港深未來有想像，對發展有期盼，也希望看到政府和議會舉辦和促成更多類似的交流，讓專業人士和青年人更能深入了解大灣區的發展。

作者劉兆光是特許測量師及ESG分析師，從事測量工作十多年，負責內地及香港物業評估業務，香港新方向成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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