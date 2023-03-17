邵家輝｜香港須更主動承擔歷史使命

全國兩會近日閉幕，全國政協王滬寧主席於兩會期間對港澳政協委員提出了「四點希望」，筆者作為現場聆聽者感受尤深。中央領導人一再的勉勵給予港人充足的信心，在實現中華民族偉大復興的過程中，香港不但可以繼續發揮自身的獨特優勢，而且定能走向「由治及興」。與此同時，香港亦必須更加主動，承擔起歷史使命，再也不能錯過大好機遇，在加快融入國家發展大局中實現自身更好更快發展，為民族復興作出新的更大貢獻。



筆者首次親身參與全國兩會感受良多，除了在政府工作報告中一再提及香港，多位中央領導人還多次重點討論香港問題，可見中央的確一直牽掛和關心香港的發展。其中王滬寧主席向港澳政協委員提出的四點希望：包括希望政協委員透過不同平台爭取國內外支持「一國兩制」，說好「一國兩制」成功故事；此外還有貫徹落實「一國兩制」、維護國家安全；合力發展經濟、推動大灣區建設，尋找新發展動能；排解民生憂難。

全國政協委員邵家輝早前前往北京出席兩會，在社交平台上載機上與吳傑莊、范駿華的合照。（邵家輝FB圖片）

握住大灣區契機 構建一體化發展

實現香港「由治及興」、推動「一國兩制」事業行穩致遠，是中國式現代化和治國理政的重要組成部分。「由治及興」的本質始終是發展問題，唯有不斷增強香港的發展動能，最終才能通過發展來化解各種經濟民生矛盾。二十大提出以中國式現代化推進中華民族偉大復興，香港作爲國家的一份子，自然同樣需要落實中國式現代化。國家改革開放讓香港實現經濟上的騰飛，現在國家推動中國式現代化，將提供香港新一輪騰飛的機遇。

當前香港正處於從「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，這既是香港在新征程的路途上繼續保持繁榮穩定的最大保障，同時亦是港人參與中華民族偉大復興中國夢的大好契機。王滬寧主席就此指引了方向，就是香港要支持發展經濟、改善民生、破解矛盾和問題；另外要發揮香港優勢特點，深化更加開放密切的國際交往合作；最後要推進大灣區建設，更好融入國家發展大局。特別是疫情後人員恢復流動下，香港需要把握住大灣區戰略契機，進一步構建起大灣區一體化發展環境。

中央多年來一再提及，香港要破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，這為港人積極融入國家發展大局提供更多機遇。在新征程的道路上，港人要充分發揮香港的優勢，努力推動產業升級。讓香港發揮所長為國家的新時代發展服務，這給700多萬香港市民創造了發揮才幹的機遇，港人要積極進取、奮發有為，推動「一國兩制」在香港的實踐行穩致遠。

在國際積極發聲 說好中國故事

在說好「一國兩制」成功故事方面，歐美長期壟斷國際輿論陣地，中國的聲音一直被刻意打壓，導致難以發揮應有的作用，繼而使得中國的國際形象受損。香港作爲中國的特別行政區，本身就有義務有責任改變這一不公的現象，而且香港還具備以下幾大優勢：一是很多市民都有親友在海外居住或工作，可透過日常接觸將中國和香港實況傳達給海外人士知道；二是香港作為國際都會，長期與海外有商業、文化等多方面交往，彼此有一定了解，容易作進一步溝通；三是香港保持著高度自由開放、同國際規則順暢銜接的優勢，可暢通便捷地與國際聯繫。因此香港更應在國際上積極發聲，說好中國故事，身為公職人員和管治團隊一份子，在做好本職工作的同時，還可根據自身的情况，發揮更大的作用。

香港人的發展機遇前所未有，本人將不斷努力，與全體港人一起化解經濟社會民生難題，推動香港更好融入國家發展大局。

作者邵家輝是全國政協委員、立法會議員、自由黨主席。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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