多聲道｜香港故事　從青年人到貧困國家除盲講起

「講好香港故事」是很多人的口頭禪，不論是大大小小、形形式式在香港發生的事，又或者在外國介紹香港，加一句「講好香港故事」，大家都成為唱好香港的人。故事人人識講，但「講故」前提要有「事」，除了培養識講故事的人，我們也應鼓勵更多香港青年人向外跑，也要為正在身體力行代表香港做好事的人打打氣。



來稿作者：池中魚



近月來，閱讀新聞報道時，間中會看到有關「共享基金會」的新聞。這個香港成立的NGO，正馬不停蹄到一帶一路國家推動白內障除盲項目，為當地人提供免費白內障。說起眼科手術，筆者與大家一樣，自然地聯想起奧比斯，於是到「共享基金會」官方網站及社交媒體專頁查個究竟。「共享基金會專注於一帶一路沿線國家的人道救援工作，要發揮『共享」精神，促進『民心相通』等等。看到這裡，萌起關機的念頭，皆因宏大的願景缺乏實際行動，最終只會淪為空談或者是口號，而且坊間也有不少類似的組織。

細看資料，共享基金會最特別的不是那批「有頭有面」的理事，又或者是什麼神秘捐款，而是曾出現在國家領導人臉書的一班青年人。他們到冰天雪地的黑龍江，然後又飛越半個地球到驕陽如火的非洲，協調內地不同省份的醫療隊到各個落後國家，為當地人提供免費白內障手術，為素不相識、素未謀面的人帶來光明，猶如香港派出的「光明使者」。事實上，不論是香港地區探訪活動，或者到老撾、柬埔寨及非洲吉布提推動白內障除盲項目，我們都找到香港青年人的身影。

「希望可以搭建平台，讓更多懷揣人道主義理念、對人道救援有興趣的年輕人走出去，親眼了解和貢獻世界。」共享基金會總幹事陳英凝教授在傳媒訪問中曾分享道。陳英凝教授是在人道救援及學術界享負盛名的教授，27歲成為是歷來最年輕及第一位亞洲女性的無國界醫生香港辦事處董事會主席，曾到戰火紛飛的前線工作及內地偏遠山區調研及推動公共衛生教育，憑其個人貢獻及教學成就獲獎無數，是實踐與研究並重的人道救援專家，聽說最近土耳其地震救援工作，陳教授也有參與其中。香港是國際大都會，香港人出名靈活變通，一代代人不停往外跑，不停汲收學習外來的知識，陳教授是人道救援的佼佼者，現時在共享基金會將寶貴的經驗傳承下去。

最近，共享基金會宣佈在短短的半年於全球完成1000例白內障手術，可說是香港非政府組織人道救援的里程碑。人相親，心相通。引用國家領導人、共享基金會主席梁振英的說話，「三個香港年輕女孩在東非吉布提，關愛的面容說的香港故事、中國故事，勝過萬語千言。」就讓我們為在推動人道救援的香港年青人說聲加油吧！

作者筆名池中魚，是自由撰稿員，擁多年公共事務及企業傳訊工作經驗，為機構提供策略性發展建議。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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