多聲道｜ 「登陸」籲和平　中南海予回應

台灣前總統馬英九自3月27日「登陸」後，所到之處都引來大陸大批民眾爭睹風采，可說是魅力不減當年。為把不便降到最低，大陸相關單位對馬英九的大陸行也作出相應安排，大陸國台辦主任宋濤一路陪同馬英九參訪就是說明。有評論說這是大陸給予前總統馬英九「低調的禮遇」，但宋濤3月31日晚代表習近平宴請馬英九與家人、親戚，卻是展現「高規格禮遇」。其實更貼切地說是，強化國共兩黨「護一中」的原則，才是重心。



來稿作者：陳文坪



不過，馬英九「登陸」在台灣卻引爆政壇爭議。因為就在3月26日，台灣友邦的中美洲國家洪都拉斯宣佈與中共建交、與台灣斷交，讓民進黨政府及蔡英文總統顏面盡失。執政的民進黨指責馬英九不宜在此時出訪大陸。台灣獨派人士卻在馬英九一行人到達機場時，向馬錶達強烈抗議。民進黨更指責馬英九「登陸「是違背民意。

抵達長沙後，馬英九隨即展開行程。（馬英九辦公室）

馬英九「愛中」情懷溢於言表

然而，馬英九不為所動，堅持按既定行程出發。馬英九行前在桃園機場發表談話說，他等了36年才有機會到大陸訪問，很高興能去。從馬英九的心聲可以看出，馬對中國大陸是有深厚感情的。仿於之前擔任「台灣領導人」這一特殊身分，無法如同民眾說走就走的便捷。今年73歲的馬英九，在卸任7年後才有機會首次踏上大陸土地，心中感動在所難免，「愛中」情懷甚至溢於言表。

近年來，在民進黨的執政下，台海緊張關係日趨嚴重。與馬自己掌政時期，兩岸政府間交流順暢、民間往來頻密相比，現在的兩岸政府層面溝通幾乎中斷，民間來往文化交流更是鋭減。年輕一代對學習中國歷史也被民進黨政府教育政策所「修改」。這些，馬英九是看在眼裏的。

正是如此，馬英九這次「登陸」特別率領30名青年學子同行前往大陸祭祖與交流，目的就是希望兩岸青年多接觸、多互動，多了解對方，讓中華文化這一紐帶，牽起兩岸青年的雙手，共同建立起友好關係。不但如此，馬英九在拜謁南京中山陵時也呼籲兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭。並以行動寫下「和平奮鬥 振興中華」的題字。馬英九受訪時又說，兩岸一定要走向和平奮鬥，才能夠振興中華，兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途。

兩岸避戰「和平論」獲各方讚許

馬英九在參訪南京大屠殺遇難同胞紀念館後，在留言簿寫下「歷史絕不可遺忘」。他說身為中國人，無論是海峽的哪一邊，都應自立自強。他重申，兩岸都應該避戰，謀和，研商如何避免戰爭，因為一旦發生戰爭沒有任何事情可以彌補。

馬英九「登陸」參訪歷史事蹟後以身為「中國人」呼籲兩岸避戰的「和平論」，獲得各方讚許。包括大中華地區的人民都有同感。台海任何的戰爭，必將是歷史的翻版，更是同胞之間的「廝殺」。

和平，不但是兩岸人民的共同願望，也是全人類所追求的目標。繁榮昌盛，離不開一個和平環境；國家發展，人民安居樂業，更與和平息息相關。沒有和平，一切都免談；兵戎相見，只會加深仇恨，疊加更多問題。

其實，北京當然了解。進一步說，沒有人比北京更熱愛和平。維護台海和平，是中方最大的公約數，除非有人要把台灣分裂出去。

總理李強在博鰲亞洲論壇表示，和平是發展的前提，亞洲不能生亂、生戰，否則只會自斷前程。（01直播截圖）

李強：絕不能生亂、生戰

馬英九「登陸」期間，恰逢博鰲亞洲論壇2023年會3月30日上午開幕，中國國務院新任總理李強在開幕式上發表主旨演講。李強在演講中指出，未來亞洲要實現更大發展，絕不能生亂、生戰，否則我們就會自斷前程。他也說，相互尊重、協商一致、照顧各方舒適度等為重要原則的亞洲方式，為國家間合作發展提供了根本遵循。世界形勢越是動盪不安，越是要倍加珍惜這些寶貴財富。

李強演講中提到的「絕不能生亂、生戰，否則我們就會自斷前程」。既是向亞洲地區、國際社會說明和平發展的重要性，也是給予馬英九過去多天在大陸參訪期間，受媒體聯訪時提出「兩岸都應該避戰，謀和」的這一「和平論」的呼應。

俄羅斯以「特別軍事行動」的理由入侵烏克蘭後，國際媒體都在「曝」道，台灣會是下一個的烏克蘭的論調。雖然中方外交部嚴詞駁斥，台灣與烏克蘭是完全不同的，台灣非國家，而是中國的一部分，但國際媒體、評論員不時將台灣事務與烏克蘭相提並論來混淆。

過去多年來，台海、南海是國際聚焦的兩大熱點。而民進黨執政下的台灣，卻四處「借火點火」，把台海變得「更熱」。而國民黨當權派為了選舉，也亦步亦趨「靠向」民進黨路線。讓各方包括大陸也有所不安。

馬英九借「登陸」祭祖之便，呼籲兩岸避戰謀和，不但是向中國大陸表明「維持台灣現狀」的必要性，也是代表台灣人民表明兩岸和平發展以及人民福祉的重要性。在民主制度下，選舉是一時的，台灣人民熱愛和平、追求和平不因民進黨執政而放棄。

回首過去，中共的第一個百年取得不小成就，全民脱貧進入小康的生活水平。特別是改革開放四十多年來，有個和平環境，使經濟迅速飛躍，成為世界第二大經濟體。全面建成社會主義現代化強國，是中國共產黨的第二個百年奮鬥目標。實現中華民族偉大復興，是中國人民和中華民族最偉大的夢想。可想而知，如果沒有和平，必將拖慢現代化進程，甚至一切將付之東流。

李強是剛當選的中國新一屆政府總理，他的言論不但代表國務院，也是中南海向各界發出的台海、南海不能生亂、生戰的「和平」聲音。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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