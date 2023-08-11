來稿｜把時間武器化，決勝大國博弈

近期國內多地出現洪澇災害，有人想借洪水衝散人心。在黨的領導下，洪水衝不散人心。



來稿作者：白中石、梅姜



最近關於洪災之中部分人和組織因「坐等上令」而延擱要務的事，引起了很多人的關注。例如保定泄洪區的民眾在夜晚接到撤離通知，但高速路口依然正常收費，導致車隊綿延，長時間撤不出去，對此相關工作人員的回應是沒有接到上級免費通行的通知。如果事件屬實，高速路口確實沒接到通知，那這件事是令人氣憤的，但細一想卻有奇怪之處：對高速路口或管理單位在關鍵時刻不作為的不滿，說白了就是覺得他們應該知道輕重緩急，危急時刻宜果斷處置，而非就等通知。

宜妥善處理可能發酵的所謂「上令」輿情

但遇到這種事其實有兩個很自然的關注點，除了「都到這時候了還等通知」以外，還有一個是「都到這時候了為什麼沒通知」，也就是通知為什麼沒來、或者來遲了。奇怪之處在於，輿論的關注點被人為聚焦於「坐等上令」這一塊。若是關於通知為什麼沒來或來遲，可能會是前線組織的流程問題或當事個人的能力問題，這是比較具體的就事論事，如果真有問題，我們也樂於發現問題、解決問題，從而讓國家更強大。而且關於做大事、要事、緊急事的效率，中國原本就遠強於美國，所以美國的意識形態寫手也難以下筆。

但若聚焦「坐等上令」這件事呢？把另一件事放在一起看，暗流方向就更清楚。最近輿論場中還有很多人在關注所謂「泄洪保了北京但水淹河北」的事。一言蔽之，泄洪這麼大的事，一定也是接到通知才去做的，兩件事聯繫起來，就易讓民眾覺得，等不來的高速路免費通知讓人煩，等來的泄洪通知讓人腦，那有問題的只能是「上令」本身。

因此，以「坐等上令」為突破口，更便利於讓輿情向意識形態發散，打擊對象是中國的組織度，而中美博弈中，當今中國相較美國的重大優勢之一，就是組織度高，披上就事論事的外衣後，圍繞「坐等上令」寫出的意識形態小作文，可以同時打擊政府內部，以及政府和人民之間的組織度，是心懷叵測之人眼中，伴隨這場百年一遇的暴雨一同到來的，百年一遇的吃人血饅頭的「良機」。我們宜警惕境外的「氣候意識形態專家」，辨清境內的「氣候黑天鵝」。把風險的發展邏輯理出來，我們就能採取適宜方式化解風險，大水就衝不散人心。

用四種方式讓時間站在我們這邊

有關「坐等上令」的輿情風險，只要我們及時把握內裏邏輯並以適宜方式處置，就能解決。關鍵在於「及時」二字。那個高速路免費通知，就是來的不及時。如此看來，做事動作快很關鍵。但宜把握，並不是所有事都是做的越快越好，工作目標不宜簡單粗暴的設定為「乾的更快」，而是「用好時間」。一場足球比賽臨近結束，時間會站在比分領先的隊伍一邊。若從整場比賽來看，時間對兩隊是公平的，誰也不多一秒。大國博弈中，佔據「時間優勢」的一方具有戰略主動。現在談及用好時間，幾乎必提效率，但「快」並非用好時間的全部方式。在大國博弈中讓時間站在我們這邊，具體有四種方式值得關注。

一是像用人一樣用時間。用人宜知人善用，用時間也宜「知時善用」。「知時」指能夠整體正確的把握時局和節點，時局指一段較長時間內的形勢走向，節點指一段較短時間內的形勢變化，所以知時善用，就是做事宜整體正確的應用時局和節點。知人善用依託機制，劉備三顧茅廬、曹操愛惜關羽，本身也是對當時特殊機制的應用，且蜀魏兩國不可能僅靠領袖個人吸納人才，大規模的選人用人還是通過一般機制來支撐，例如選拔方式、評價標準、晉升規則、業務板塊、榮譽體系等等。如同用人一樣，用好時間也需機制支撐，但現在世界各國的各種法律、辦法、規則，都是圍繞事、人、錢、物四個主題制定的，涉及到時間的法律、辦法、規則，也都是圍繞四個主題出現有關時間的要素，例如對工作時間、反饋時間等進行規定。在時間流逝無法被改變的情況下，影響速度就是影響時間。中國宜先行一步，不公開的組織專業群體把可以加速或減慢訊息、指令、資源、人口等社會關鍵要素移動或傳播速度的法律、辦法、規則梳理出來，表面看來這會把一些看似毫無關係的法律、辦法、規則聚集起來，但若以「時間」為主題和主軸，以可以控制訊息、指令、資源、人口這些關鍵要素在自己國家和其他國家傳播速度為目的進行系統工作，修訂互相掣肘的，強化互相配合的，設置需要補充的，就可以不動聲色、極為隱蔽的形成一個只有我們自己心裏有數、前所未有的「時間法系」，助力中國成為人類歷史上「控制」時間能力最強的國家，如同我們管人的能力強於美國一樣，形成對美博弈的一個新戰略優勢。

二是像用槍一樣用時間。槍是一種武器，武器作用有兩個，嚇人和傷人，局勢不同用法不一樣，但不同用法目的相同：保護和擴大自身利益。時間也是一種極為強大的武器。以戰爭為例，決策者對實際態勢的認知生成越快越主動，越慢越被動，對假態勢的認知生成越快越被動，越慢越主動。國家機器宜着力強化真實訊息流向中國決策層的能力，加快真實訊息流向中國決策層的速度。要深刻把握，在有爭議的複雜環境中，訊息延遲實際上就是把時間武器化。態勢感知曾經依賴於地圖、電話標籤和不穩定的網路連接。如今，「邊緣計算」概念可以在幾分鐘內為決策人員提供態勢感知。美國的一家小型企業Reveal Technology就在研究利用「分散數據」來爭取時間，例如通過接收來自無人機、衛星和其他監控平台的訊息與圖像，創建用於任務規劃的三維態勢感知材料。過去十年來，美國防部的行動變得「更加分散」，但從數據的角度看，目前普遍的模式是集中式數據，即將數據從傳感器傳輸到地面站，再複製到各個獨立的運行中心。這種集中模式在數據傳輸過程中產生的時間滯後是「巨大的」。這家小公司的目的，就是通過數據網格將數據集中模式向數據分散模式轉換。掌握了鑰匙就可決定門的開關，既可以讓我們更快、更準，也可以讓敵人更慢、更難的掌握真實訊息。

三是像用錢一樣用時間。對大多數人來說，人對公家的錢小心，因為怕擔責；對自己的錢珍惜，因為怕浪費。時間也是如此。涉及公家的錢和時間，比讓人小心更難的是讓人珍惜。人採取了一些辦法去促進集體成員珍惜公家的錢和時間，例如把降本增效和個人收益掛鈎。小店、超市、華為、比亞迪也許可以，但更大的集體和項目，一方面實現「降本增效」越難，同時在實現「降本增效」過程中，反應在集體和項目成員的個體，特別是廣大基層個體身上的收益變化越慢、越小。中美兩國肯定是「更大的集體」，中美博弈肯定也是「更大的項目」。錢可以用作激勵與風向標，時間也可以。小氣候方面，聚焦社會的自我治理層面，可以鼓勵、倡導、規範單位和企業對優秀員工的「時間獎勵」；大環境層面，適當時機可探索「27+X」的放假安排（27天為國務院辦公廳發布的2023年放假安排，包括元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節），X為新設置的、每年變化的全國範圍的「年度假」，它的變化範圍不宜大，也許1-3天，可以併入既有法定節假日，並在每年元旦時節發布。這件事並沒有表面看來如此「簡單」，節日和假日在古代關乎宗廟國本，影響深遠。而在新時代，併入既有節假日的1-3天並不會讓廣大基層感受到時間安排的實質變化，而且實事求是的說，很多人可能依然在加班，部分人甚至更忙了，享受不到這項福利，但假期變化這件事本身，如果用好，卻可以讓廣大基層深刻感受和體會到形勢任務的變化——這年多了3天「年度假期」，可以讓人更有奮鬥信心，那年只有1天「年度假期」，可以讓人意識到形勢嚴峻，一些情況下，比新華社和央視的「苦口婆心」更有滲透和傳播的力量。我們總在研究如何讓民眾更緊的跟進形勢和認識，「27+X」即屬於科學應用規則的「降維之力」。

四是像用筆一樣用時間。筆是用來寫和畫的，留在纖薄紙面的東西，如果經受住時代的考驗，就會被反覆謄抄、留在人心。無論如何，時間一秒也不停，跳出歷史周期律，是讓思想超越時間、保持活力，要像把文字留在紙面一樣，把承載思想的時光印在人們心底。對教育、文化與傳媒界別，具備直接對外輸出思想、作品的資源和能力的人來說，包括教師、作家、畫家、演員、歌手等等，用好時間的關鍵就是正確的用「筆」，讓筆尖流出符合時代需要的真性情，而非覬覦時代之力的假情緒。中華文明作為沒有中斷的古老文明，超越了許多國家所能覆蓋的時間跨度，作為見過更多風霜雨雪、陽光彩虹的集體，有見識是我們的優勢，有見識的集中體現應是大從容，大從容不以雞血、叫嚷、假深沉為基，而以堅強、吶喊、真地氣為本，一筆一畫都應有所作為，體現中華民族作為一個整體屹立世界的時代之聲。

用四種方式讓時間站在我們這邊，助力贏得對美博弈，實現中華民族的偉大復興，共創大格局中的美好未來。

作者白中石是香港大學工學碩士，現職機械工程師；另一作者筆名梅姜，畢業於中國傳媒大學，在北京從事國際新聞工作。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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