來稿｜迎接JPEX販賣的「未來」

「靜下心來，你能聽到那跳躍在JPEX脈搏之中，來自未來的節拍嗎？」



相信大部份剝著花生等睇戲的朋友，都未必能夠如JPEX網站（已被屏蔽）的簡介所言，靜下心來聽到那段來自未來的節拍。因自從JPEX騙局（疑似）爆煲及發酵以來，坊間出現的主流論述普遍有兩個方面：一、不存在高回報低風險投資（意即：邊有咁大隻蛤乸隨街跳）；二、明星或網紅可能需要向受眾賠償由於他們的疏忽錯誤陳述而引起的損失（意即：某某你都有今日）。



來稿作者：李展熙、姚紹樑、張俊聲



執法機關和公眾輿論傾向以「騙局」、「騙案」、「欺詐」、「受害人」等用詞敍述此事，因此其中一個主要的評論方向亦集中於證監會的角色和監管漏洞。筆者們對於加密貨幣（即加密後運行在區塊鏈上的虛擬貨幣）交易是否應該甚或其實是否能夠被監管持開放態度，而本文亦非在此進行深入討論。

明星和網紅的下場之外，關於JPEX我們應該知道的是……

通過JPEX事件，我們打算帶出一個比明星和網紅的得失更值得探討的話題 —其實JPEX或其他類似的組織所欲推崇的社會實驗和共同願境究竟是什麼？JPEX宣稱他們是「為年輕一代打造一個屬於他們的未來，散播讓自由、創新和公平蓬勃生長的土壤。這一切的動力源自夢想 — 我們的視野指向未來，我們舞台將遍佈全球。」，這個所謂的「未來」是什麼？

現時坊間似乎有一種說法，認為加密貨幣的投資活動風險較高，因此政府需要投放更多資源於理財教育，以免市民大眾（特別是年青人）墮入利用新興投資來包裝的騙局。那麼，作為理財教育工作者，我們要「教」（假設我們認為自己有能力去教）年輕一代的，又是什麼？

Web 3.0時代的理財教育觀

如果我們認為，現時年輕一代需要明白的，是投資涉及風險、切勿以小搏大、應光顧有牌的交易機構或平台、不要誤信明星或網紅的宣傳等等，那麼我們的理財教育觀，可能仍然停留在Web 1.0的時空當中，而這些標語式的宣傳教育方向，對於有志參與這場社會實驗和實現共同願境的新世代來說，似乎完全不能發揮作用。

理財教育涉及大量知識和技巧，考驗著受眾的認知能力，而不同成長階段所需要學習的都不盡相同。Web 3.0 時代象徵著世界朝著「去中心化」發展，新知識與技巧隨之增加，理財教育工作者是否能不斷地、有前瞻性地、去蕪存菁地製作相應教材來教授知識和技巧？或者，理財教育更需要從觀念和態度著手，好讓新一代於面對日新月異的挑戰時，有能力作出最恰當的決定和回應。

無可否認，學生在傳統的教育環境中習慣了被動地學習，在缺乏自我覺察和深度反思的情況下，健康的理財觀念和態度難以被建立。理財教育工作者和家長必須讓新一代在經驗式學習下體驗到理財是什麼，那怕是看似簡單的儲蓄觀念、量入為出的態度、避免負債等，都必須親身經歷過才會有所覺察，更何況是要搞明白加密貨幣和區塊鏈是怎麼一回事，而師長在過程中的參與更是致關重要。至於學習和體驗的內容就更需要跨專業的參與，包括擁有處理相關財務個案經驗的社工、對新興投資範疇有專業知識的金融工作者，與及掌握「幣圈」生態的資深玩家，都是不可或缺的。倘若教師和社工這些助人專業未能有效回應新一代的理財教育需要，轉眼間就會被明星、網紅或討論區的巴絲打所取代。

這是一場如何改變世界的冒險？

在JPEX對此事的回應當中，提及過Web 3.0中一個重要概念：DAO（即Decentralized autonomous organization，分散式自治組織）。簡單而言，DAO 通過區塊鏈技術實現去中心化的共同決策模式，提高組織運營效率。

所以，主張拒絕框架和無視等級的JPEX鼓勵參加者一同加入一場改變世界的冒險。假如我們的年青人真的擁有一份「貪婪」之外的夢想，這個夢想裡面的理想世界究竟是怎樣的？又或者在我們過去所創造的世界當中，有著哪些關鍵的元素讓他們如此輕易墮入「圈套」？

JPEX 所推廣的「未來」，當中不謀而合的正是年青人希望能改進傳統權力分配方法的機會。他們渴望能夠消除世間的不公，為構建更加平等的社會作出貢獻。這個理想社會將以分散化和去中心化的原則為基礎，確保資源和決策不再集中在少數人手中。而區塊鏈技術則是實現這份理想的工具，它確保了交易和決策的透明性，並為每一個人提供了公平的參與機會。

然而，JPEX 事件所「教曉」我們的，是每每任何偉大理念背後都會伴隨更艱難的挑戰，而這個理想社會裡面也同樣充斥著風險和陷阱。正因為加密領域存在許多詐騙和安全性漏洞，年青人需要在選擇專案時更為審慎，並應採取足夠的安全措施來保護自己的資產。

社工應扮演的關鍵角色

社工作為輔導者、教育者和資訊提供者，須正確引導年青人瞭解區塊鏈和DAO的基本概念和相關風險，並需要連結專業人士與他們進行深入的討論。此外，社工可以協助年青人獲取學習資源，並建立私有區塊鏈網路作為實踐場所，讓他們親身體驗理想與現實之間的差距。這些支持和保護措施將確保年輕用家 能夠安全、明智、有序地參與這場改變世界的冒險。

在這個充滿機遇和挑戰的新時代，年青人的理想世界是建立在高度分散但透明共享的價值觀之上。協作、創新和社會公平成為實現這一理想的關鍵元素。通過教育、支持和保護，我們可以幫助年青人在Web 3.0的道路上實現他們的夢想，超越貪婪，邁向更美好的未來。

作者李展熙是科創社工學會聯合創辦人，姚紹樑是香港家庭福利會之認可理財社工，張俊聲是香港大學社會工作及社會行政學系高級講師。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。