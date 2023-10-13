來稿｜慘劇揭示智障人士家庭雙老問題

秀茂坪兩名五十多歲的兄弟倒斃家中，初步懷疑他們餓死，同時知道他們的身份是兩位智障人士兄弟，之前跟年老的媽媽一同居住，而媽媽因為身體不適而被送入醫院，兩位智障人士兄弟就在母親留院期間疑餓死身亡。



來稿作者：黃宗顯



這件事除了揭發一個可悲的家庭悲劇外，還帶出另一個潛在的社會問題。筆者作為一位精神科專科醫生，多年來一直服務智障人士的精神心理健康和關注他們在社會上的需要和權益。多年前，筆者曾提出智障人士的雙老現象。智障人士家庭的雙老現象（Double Aging)是指照顧者一直照顧智障的孩子，但他們不斷變老，亦會逐漸減低照顧智障孩子的能力。當他們變老去的同時，他們的孩子也會逐漸變老，因而其需要變得更多和更複雜。因為醫學發達，一般人的壽命越來越長，但智障人士普遍較早衰老，並且可能提早出現很多身體和精神心理健康的問題，例如可能提早出現認知障礙症。對於年長的照顧者來說，他們有機會面對智障孩子基於變老而出現的新問題，因此，會感到在照顧上越加吃力。

在報章上看到醫院方面就著慘劇的即時回應，指出兩兄弟有能力照顧年長的母親，而且一直在接受訓練，期望他們在母親出院後能夠繼續擔起照顧的責任。

其實，當年長母親自己的身體也出現問題時，定會慢慢失去照顧智障孩子的能力。讓我們反思的問題是：究竟在智障人士雙老的家庭中，誰是真正的照顧者？ 是年長的家人？還是變老的智障人士？

作為一位在這方面服務已久的專業人士，我認為答案是家庭已經缺乏真正的照顧者。智障人士的智商和能力有不同程度之分，輕度智障人士有機會接受教育和工作上的訓練，讓他們發揮潛能；但無論他們在教育或工作訓練中有理想的成績，其能力始終不及一位有正常智商的人士。照顧長者十分不容易，當長者生病了，這種困難和挑戰可謂更大，這不僅包括照顧日常的起居飲食，也包括長者在家中出現的突發事故。擔起照顧長者責任的智障人士，即使接受過不少的訓練，也未必有足夠能力可以獨立處理不同的困難和挑戰。

結論是出現雙老現象的智障人士家庭，就是一個存在著無限風險的家庭。無論智障人士的能力有多好，他們都有變老及能力減退的一天，我們不能忽視在這些家庭中有機會出現的任何風險。當公營醫療服務着重個案管理模式的時候，究竟為何這個家庭會被忽略而出現兩兄弟餓死的情況？其實肚餓時尋找食物，是基本的生活需要和一種生存的本能。若兩兄弟欠缺這種能力，我們又如何倚賴他們去照顧一名生病的年長媽媽？

面對這個社會慘劇，實在有很多解不開的問題。第一、這個家庭有沒有接受過風險評估，一直以來有沒有社會福利署或其他組織的社工跟進作定期家訪？二、當長者生病入院時，公立醫院的醫護人員和醫務社工有否嘗試聯絡其家人以及安排面見醫護人員？三、住在這家庭的鄰舍是否對這家人有一點認識，有沒有積極地關心家庭的改變和去向？

智障人士家庭的雙老問題，在地方擠逼和資源集中的香港應該較易處理。當這件慘劇發生後，筆者再將這話題帶出，希望有關方面可以檢視各方面的服務和政策，重新評估及跟進智障人士家庭雙老的問題，作出較全面和理想的規劃，以回應和保障智障人士家庭的需要。

作者黃宗顯是精神科專科醫生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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