來稿｜投票就等如盡了議員的責任？

立法會近日復會，在首次會議上（10月18日）出現一個小小的奇觀，每當投票臨近時，各位議員都趕到會議廳乖乖坐定定，惟恐趕不及投票。出現如此情況，皆因有傳媒月前報導，指每當法案議案在不記名投票時，很多議員都不在席，於是引發議員偷懶的批評。誠然，投票是議員應有之義，如果偷懶更應被譴責。但議員是否投投票就等如盡了責任？明顯地，這樣的形式主義不可能反映議員價值，其實即使是歐美的議會，亦根本不會看重一些沒有爭議性的投票過程，議員在制定法案過程的貢獻，會更為重要。要求議員投票必到，或許是提錯用神，一個有為的議員應該積極參與審議法案的工作。



來稿作者：李慕飛



筆者並非憲政專家，但多年來對議會的觀察，可以和大家分享一下。目前，香港立法會得投票制度，是先由議員舉手表決，但無須記名，主席會判斷支持或反對的票數佔多，如果議員有懷疑可以即時要求記名投票，議員便需透過電子投票機投票。大家可能認為，不記名的舉手投票會否太兒戲？ 這其實是西式議會制的一項精粹，可以將一些沒有爭議或者爭議極少的法案，快速通過，讓議會節省時間，重點是任何議員都可以要求記名投票，有爭議的法案一定不會「順利」通過，因為持反對意見的議員一定會要求記名投票。

事實上，立法會的模式大致沿襲自回歸前的立法局，而立法局是採用英國國會的聲音表決（Voice vote），議員會說支持（yes）或反對（no），舉手其實是回歸後才改成的，但兩者性質相近，都是不用記名，亦不記錄人數。老實說，舉手表決還可以看出議員投什麼票，聲音表決根本看不出議員取向，更不會記錄有什麼議員在席。英國下議院一直沿用聲音表決，基本上不太要求議員在席，但如果要去到記名表決，就會打鐘8分鐘，召集議員回來投票。

英國下議院有650名議員，但會議法定人數只需40人，門檻相當低，如果大家上網看看下議院開會情況，有時會發現會議廳內只有數十人，有近5、6百位議員並不在席。英國國會議事傳統十分成熟，各政黨有時只需委派負責相關政策的議員參與辯論及投票，無需所有議員出席，社會亦不會大驚小怪。當然，如果表決重要法案，大部份都會出席，會議廳會迫得水泄不通（因為下議院會議廳只有427個坐位）。

英國西敏寺式的議事方式已經流傳數百年，聲音表決亦源自古希臘，一般人可能會以為太過兒戲，但筆者相信這種古老的投票方式能夠沿用至今（包括美國眾議院），一定有其優點。除了可以讓議會快速通過簡單、無異議的法案外，變相無需所有議員都要出席，各大黨派只需派出代表參加，所以大家會明白下議院的法定人數為何如此低。須知道，議會開會時間甚長，通常是以日計。另外，還有一個重要原因，大多數法案去到議會表決前，其實都已經由各政黨、各持份者商量妥當，已經「傾掂數」，表決只是走走最後得程序，所以用聲音表決亦屬無可厚非。

其實，不時都有朋友問，某某法案如此重要，立法會大會上只用數小時就通過，是否太過草率、不認真？ 事實上，一條法案由醞釀、收集持份者意見、公開諮詢、起草、再諮詢議員意見、到最後上立法會，往往至少需要2年時間，到立法會又成立法案審議委員會，議員通常會用數個月與官員開會，詳細討論法案的內容及條文，所以立法絕對不止數小時的事，更加不是舉舉手通過「咁簡單」。

或者大家會問，議員開會時不在席，到底去了哪裡？以香港立法會為例，不少議員會留在會議廳樓上的辦事處，主要是處理公務、開會或會見來賓，他們通常會留意電視直播立法會開會情況，當到他們有負責的項目時，他們就會到會議廳參與會議。當然，由於議員並非全職，所以亦有議員外出處理自己的工作或業務，甚至私人事情，亦不排除有議員「蛇王」，但筆者相信只是少數。

筆者花了這麼多筆墨，並非想為議員解說，而是想指出，一個盡責的議員，並非投投票如此簡單，社會更應留意議員實質的貢獻。今時今日，議員工作十分廣泛及繁忙，但最核心的工作仍是立法，包括在醞釀立法前與官員摸底、收集選民及持份者意見、法案草擬前盡力爭取、立法會審議時尋求共識、無法共識就提出修正案，最後當然要去投票。一位有為的議員在上述環節上，都可以發揮極大影響力，令法案切合社會需要，令社會變得更美好。

近日，立法會正審議一條有關加強的士規範的法案，代表業界及商界的議員都為的士業據理力爭，其他政黨則力陳乘客的訴求，政府則逐一辯解。另外有議員對字眼逐一斟酌，亦有議員對法律條文提出異議，參與的議員、官員都表現專業。筆者不禁想起自由黨前議員夏佳理，他在任時被稱為「Bill王」(法案王)，他參與審議法案時，都會施展渾身解數，務求將法案審議得透透徹徹。

可惜，今日議會再無「Bill王」的存在，有關工作難以吸引傳媒報導，議員都寧願去做KOL，爭取曝光。

作者筆名李慕飛，從事政策研究工作，曾任職傳媒。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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