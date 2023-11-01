楊莉珊｜鼓勵選民踴躍投票　選出做實事的區議員

為期14天的第七屆區議會選舉提名期至10月30日下午5時截止，各區的選舉主任共接獲400份提名表格，其中172人參加地方選區選舉，平均兩人爭一個席位，另有228人參加地區委員會界別選舉。



來稿作者：楊莉珊



新的區議會的組成將更突顯廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性、以及制度的先進性及優越性。今次選舉是完善地區治理體系後第一場全港性大型選舉，區議會分區亦有變動，區議會選舉作為民主進程的重要環節，為廣大市民提供了參與政治決策的平臺，這一選舉是基層民主的重要組成部分。

重塑區議會制度，優化了區議會組成方式，強化了其諮詢服務功能，並完善了區議員履職監察制度，使區議會回到香港基本法規定的非政權性區域組織的正確軌道，有利於特區行政主導體制的貫徹落實。市民明白到新制度的好處，應鼓勵選民積極投票。

今次參選團人年輕、有活力，綜合質素比較高。各政黨派出最精銳、最有議政能力、最年輕、最有服務精神、長期紮根地區的人士參選，令今次參選人年輕、專業、多元化，有中產、少數族裔，光譜多元。

從提名表來看，是次區議會選舉的參選人的背景十分豐富，來自逾20個不同行業領域。有的參選人本身是區議員、地區工作者、社區主任，已經十分熟悉參選當區的地區事務；有的參選人本身是商人或從事金融投資，來自工商界別、實力雄厚；有的參選人是執業律師、教師，具備了專業知識；其他還有來自包括航運、議員助理、酒店管理、註冊社工、公司董事、市場經理、慈善機構總幹事、教育機構總監、城市大學專業進修學院兼任講師、政策研究、銀行職員、理財顧問等不同領域。他們都擁有各自所屬領域的專業知識和技能，使區議會的組成部分更加多元、全面。

香港的政治光譜本身就相當多元，有不同政見的政黨和組織， 香港是開放多元社會，只要符合「愛國者治港」原則，各方樂見不同聲音進入區議會。有才能、有志服務社區的愛國愛港人士積極參選，比政綱、比理念、比表現，展示紮根社區服務能力，全力爭取市民的信任和支持。參選人傾情投入，更加注重地區和民生議題，更加注重能力和質素展示，多談實事，多講推動，展現維護地區整體利益、為民謀福祉的擔當，以贏得選民認同。

在新的制度下，區議會將能夠更好發揮反映民意、為民辦事、助民解困的功能和作用，從而更好協助特區政府進一步做好地區治理，切實增進民生福祉，增加市民幸福感、獲得感。參選人拼表現、拼往績、拼政綱同樣各不相讓，廣大市民絕對有得揀，關鍵是用好手上一票。希望市民積極參與投票，行使自己的選舉權利，選擇那些具有責任感和能力的代表。

此次區選富有競爭性，候選人將會出現激烈的選舉競爭。踴躍的參與程度也體現制度優越性，讓市民好中選優。區選提名期結束後，也標誌著選戰正式展開。為了令各區市民街坊更瞭解新的選舉制度，特區政府和選舉管理委員會全力推進各項宣傳工作，包括深入社區舉辦過百場活動，向市民宣傳區選好處。

行政長官李家超早前在社交平台發布影片，歡迎愛國愛港、有志服務社區的人士積極參與區議會選舉，鼓勵選民踴躍投票，選出理想人選，一同為建設美好社區努力。每一位市民都應重視今次的區議會選舉，廣大市民亦謹記在12月10日踴躍投票，選出為地區做實事的區議員，為香港高質量發展打下更堅實基礎，讓香港展示一場順暢和成功的選舉，同創地區治理新篇章。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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