來稿｜促進香港地區治理的三點建議

在李家超行政長官的第二份施政報告中，政府明確表示將全面推動地區治理體系的完善，以提升地區治理效能。儘管如此，為實現社區的可持續發展，筆者認為在地區治理層面上需要更進一步的改革和參與。



就此，筆者有以下三點建議供政府參考，包括是：強化社福辦事處及地區專員主導地區治理體制、建立地區與在港各級人大政協聯絡機制，促進區域交流，以及建立地區專員與社區對話平台，促進民間參與。



來稿作者：鄺卓睿



建議一：強化社福辦事處及地區專員主導地區治理體制

為了更有效應對地區層面的民生和社福問題，首先建議增設社署地區福利辦事處至每區各一個。同時，應完善社會福利署的地區福利辦事處內部體制，以確保地區社福工作得以順暢推進。在此過程中，政府可著重加強社署人員的專業培訓，引進先進的管理科技，提高地區福利辦事處的辦事效率。

同時，筆者提倡以民政及社福專員雙主導的地區治理體系，以避免單一部門或單位能夠獨大，進而影響特區政府在地區治理方面的話語權。政府亦須要求相關地區專員更主動引領地區工作和擔起重擔，推動地區層面上的跨部門合作，以解決地區內的民生和社福挑戰。這種區域化的治理結構有助於更精確地應對當地需求，提升社區服務的效能。同時，政府還應鼓勵地區民政及社福專員主動建立一套科學的績效評估機制，以定期評估地區民政及社福辦事處的運作效能，確保治理體系的持續改進，並培養管治人才。當然，政府同樣需完善對地區專員的問責機制，並且考慮建立一個讓「三會」成員及區議會成員能夠有效地投訴相關專員失職的機制。這樣下來，香港地區治理體制才得以完善。

建議二：建立地區與在港各級人大政協聯絡機制，促進區域交流

除了強化地區行政體制的建設外，筆者認為政府亦須促進區域間的協作、學習和交流。因此，筆者建議在行政長官在施政報告中所倡議的「建立與港區全國人大及政協聯絡機制」上，更進一步地擴展至地區層面。

具體而言，筆者認為政府應要求各區民政處及社會福利辦事處建立一個地區與港區省市區三級人大政協的恆常聯絡機制。這種機制可以促進港區人大政協所代表的地區與本地進行分享，互相交流和探討區域性挑戰，以及互相交流解決地方問題的觀點和經驗，有效地促進本港在地區層面上的發展與解決地區民生及社福問題。

另外，政府亦可鼓勵在港的港區人大政協更好地參與本地地區工作，甚至是為政府推薦人才參與地區治理的工作。這種聯絡機制及鼓勵定必有助於打破地區間的隔閡，建立更加開放和合作的治理氛圍。

建議三：建立地區專員與社區對話平台，促進民間參與

至於民間參與方面，筆者認為政府應充分發揮社會各界在社區建設中的作用，鼓勵市民一同積極參與地區民生及社福發展工作，共同解決社區或整個地區所面對的發展問題和挑戰。

筆者建議建立地區民政及社福專員與市民、社區團體、關愛隊、分區委員會等的交流答問會。這種對話平台將提供一個開放的環境，讓政府代表與市民直接交流意見和需求。

此外，地區民政處及社會福利辦事處可創建線上平台，供市民就地區發展、民生議題及社福工作事宜提出建議、意見和問題。這種數位參與機制可以讓更多人參與，尤其是那些無法親自參加會議的市民。同時，筆者建議不定期舉辦主題式的工作坊，集中討論特定議題，深化市民對特定議題的理解，促進更深層次的參與。

最後，政府應為「三會」成員及區議會成員提供在職培訓計劃，加強這些社區領袖的溝通、議事、論政等不同領域的技巧，進一步提升他們的質素，使其更能夠有效地代表社區聲音，與地區專員、地區團體及市民建立良好的合作關係。

總括而言，這三點建議旨在建立更強大且參與性的地區治理體系，以應對當前及未來的社會挑戰。透過這些建議，香港有望建立一個更加開放、透明和具有韌性的地區治理體系，為社區的可持續發展奠定更為穩固的基礎。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學碩士，曾在澳大利亞國際事務研究所工作。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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