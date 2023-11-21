來稿｜財政儲備創27年最低　開源節流量力而為

近幾年香港面對巨額財赤，近日立法會便討論「公共財政政策檢討」議案，提到政府財政儲備由2018年的1.1萬億元，跌至現在只有約6,500億元，創下27年最低。加上財爺早前預告，今年財赤有可能超過一千億元，比年初《財政預算案》估算的544億元幾乎高出1倍。港人習慣精打細算，看到政府隨時陷入捉襟見肘，筆者也是心有戚戚。本文就從開源和節流方面，嘗試幫忙想想辦法。



來稿作者：蔡裕龍



先從開源講起，地價收入、利得稅、印花稅及薪俸稅一直是政府主要收入來源。香港一路奉行低稅率，這也是便利營商環境的優勢，無理由在這方面加稅自廢武功，不過是否可以從增加納稅人基數上下功夫呢？

陷入人口老齡化的香港，目前納稅人口只有182萬人，佔356萬勞動人口一半。政府在推出搶企業、搶人才措施之後，最新的數字是已經有30間公司來港落戶，投資超過500億元，另外有約 7萬人才已到港。這些大企業及高收入人才可以為香港帶來多少稅收收入，我們拭目以待。政府也要再接再厲，繼續吸引更多企業及人才落戶。

地價收入方面顯然沒有這麽樂觀，本港樓市在疫情後於今年上半年迎來短暫微升，但後繼乏力且掉頭向下。雖然10月份的《施政報告》想通過「減辣」來刺激交投，但「做啲唔做啲」，只是「減辣」而不「撤辣」，最終成效還需時間驗證。惟樓市沒有重大利好消息，市場對投地的意欲自然降低。今個財政年度已經過半，首兩個季度政府只售出兩幅官地、加上補地價項目，暫時只有大約156億元收入，佔今年度賣地收益目標850億元的兩成不到，估計全年要達標根本是「Mission Impossible」。政府將賣地視爲「金蛋」的思維顯然已經行不通，只有想辦法刺激樓市恢復活力，才能帶來良性循環，拉動庫房的整體收入。

講到節流，筆者想起近日看到的另一則新聞，政府為了節約開支，決定扣減各政策局及部門未來兩個財政年度分別1%的經常性開支，算下來大約是76億元。雖然筆者樂見政府以身作則，但這筆數對龐大的財赤來説是否杯水車薪？還能不能從其他方面節流呢？

縱觀香港未來最大的一筆新增開支，非大型基建填海莫屬。交椅洲人工島填海造價高達5,800億元，而這只是初步估算，就算可以引入市場融資，難道庫房不需要出錢？在市場需求已經下降，加上北部都會區已有現成土地可供發展的情況下，再去不計成本倒錢落海，等於主動立於危牆之下，怎麽想都不符合當下香港的實際情況。如果庫房被掏空，外圍經濟再發生逆轉，或者出現任何黑天鵝事件，香港要如何自救？

「以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字」是寫入《基本法》第107條的要求，是要香港衡量自己的能力做力所能及的事情。政府曾說等待外圍經濟好轉及疫情影響消退，香港的財政有望逐步改善。但香港從來都不應該等運到，必須要自己有所準備才能屹立不倒。

開源方面，積極引入企業人才，創造更多誘因吸引他們來港投資、增加稅收；為土地房屋政策拆牆鬆綁，逐步撤銷辣招，讓樓市恢復活力。節流方面，避免北部都會區和人工島填海同時上馬，可先發展難度較低的北都，填海則稍微暫緩，讓庫房回一口氣；另外，在政府經常開支中，衞生、教育及社會福利佔大約六成，這三方面是否有商榷空間，都值得研究。

居安思危、未雨綢繆是每個成熟的投資者需要具備的思維模式，在國際形勢複雜變化的今天，香港更要管好自己的庫房。在資金充足時拓展市場，在資源緊張時休養生息，才能伺機而動，再謀發展。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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