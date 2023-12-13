仲點論政｜跟中東共創綠色科技未來

根據科學家的研究，由於地球動力學發展的結果，世界上最大的石油儲量在中東發現。目前，全球三分之一的石油產自中東，沙地阿拉伯、伊朗、伊拉克、阿聯酋、科威特和卡塔爾是全球最主要的化石燃料供應國。當中，沙地阿拉伯是提煉石油的強國，每天提煉接近300萬桶。



過去幾十年來，中東地區一直依賴豐富的石油和天然氣儲量作為財富來源。但中東國家也深知那不是長遠之道，他們也開始跟隨全球追求可再生能源的潮流。去年5月，已有首個中東政府公佈關於電動車充電基礎設施的監管政策，可見環保潮流是勢不可擋的。



來稿作者：劉仲恒



筆者說上面這些，跟香港有甚麼關係呢？為了鞏固和進一步提升香港作為國際金融中心的地位，特區政府這幾年來採取的一個策略就是大力發展綠色金融，又全力希望把香港打造成為科創中心，目的是提升科創行業在本港經濟產業結構中的比例。而在芸芸眾多的科創行業之中，綠色科技產業是一個極具發展潛力的範疇。

簡單地說，在筆者看來，香港跟中東的關係應該是這樣的。這邊廂，香港要在當下全球經濟前景不明朗的時候，為經濟尋找新的增長點和突破點，同時屬於國家「一帶一路」倡議組成部份的中東，會是一個非常理想的目標地區。另一邊廂，在特區政府大力發展綠色金融和綠色科技產業的同時，中東地區不但開始跟隨全球的環保潮流，也逐漸注重在石油和天然氣以外的收入來源。把兩者拼在一起看看，那不就是最典型的「一拍即合」和「一家便宜兩家著」嗎？

就算不是為了中東，香港也必須全力發展綠色科技。所謂綠色科技就是指運用技術和科學，以求在最大程度上減少人類活動對環境的影響，以及保護全世界的自然資源，包括在能源、農業、材料科學、大氣科學、水文學等領域的嘗試。

在應用方面，綠色科技也是保護環境的重要途徑，當中譬如太陽能和風能這樣的可再生能源，以及更具能源效率的LED照明等，都是我們日常可見的例子。綠色科技可以減少排放、節約資源、開發新的可再生能源，以及創造對環境傷害較少的產品和服務等。也就是說，綠色科技有助減少氣候變化的影響，又可以保護自然資源和減少污染，在為大家創造一個更健康環境的同時，又可以刺激和創造新的就業和經濟機會。所以說，即使不是為了中東，香港也應該全速發展綠色科技，更何況現在還可以成為跟中東經濟一起騰飛的契機呢！

「一家便宜兩家著」的機會並不是每天都有。推動綠色科技在把香港建設成為宜居綠色城市的同時，又可以刺激經濟和造就長遠的可持續發展，那麼又何樂而不為呢？

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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