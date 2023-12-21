來稿｜李家超敢於擔當善作善成打造由治及興管治新局面

國家主席習近平會見到京述職的行政長官李家超，聽取他對香港當前形勢和特區政府工作情況的匯報。習主席對李家超特首和特區政府一年來的工作給予了充分肯定，讚揚他們敢於擔當、善作善成，概括了堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情、迎來整體性復甦，保持香港的獨特地位和優勢，不斷增強發展動能，努力解決民眾急難愁盼問題等方面的成績，給予「鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興」的高度評價。



來稿作者：龍子明



多位立法會議員認為，習主席對於香港的發展十分關心，為社會各界對香港繁榮穩定發展注入強大信心，期望特區政府依法施政、與內地緊密合作，推動香港的繁榮穩定發展。。

在中央支持下，行政長官李家超上任以來，以結果為目標，帶領特區政府和全港上下，砥礪奮進，切實維護國家安全，全面落實「愛國者治港」，持續打造香港邁向由治及興的管治新局面，成績有目共睹。李家超表示，未來會建設穩定安全的社會環境，全力發展經濟改善民生，加快建屋造地。中央和香港各界都期望並且相信，李家超和特區政府會再接再厲，總結善作善成的經驗，不斷提高治理水準，不斷呈現良政善治的新成果。

習主席「敢於擔當、善作善成」是一句極高的評價，這既是對行政長官李家超貫徹落實中央指示精神、全力推動香港發展的工作態度和作風的高度肯定，同時也是對特區政治管治班子善於辦事而且能把事情辦好的施政成效的充分認可。這句話也體現了對行政長官及特區政府未來繼續做好工作的殷切勉勵。也就是能做事、敢做事、會做事、做成事的要求。

在北京述職的行政長官李家超12月18日晚會見傳媒時，被問及剛舉行的區議會選舉。李家超指出，今屆區議會選舉將「愛國者治港」理念落實到地區，確保區議員不會背叛、出賣香港及國家利益，是符合香港及國家利益的區議員，只會實事求是為市民服務，是高質量的區議會，港府已開始為新一屆區議員舉辦培訓課程，專員會跟隨區議員做準備工作。他強調政府有處罰機制確保區議員工作達標，不容許怠政，「新一屆區議會不會泛政治化，只會更注重民生問題，解決每個人平常生活上希望解決的不同問題。」被問及政府對區議會選舉大力度付出是否值得，李家超指出，區議會選舉是重大事情，政府希望廣大市民明白新區議會與以前的不同之處，做所有事情都是應該的，並稱的確花好大氣力，讓大家明白新區會的重要性、建設價值、新制度等，將地區治理提高到最高的價值，「相信大家喺區議會運作後會睇到成效。」

回歸以來，特首由國務院總理頒授委任狀，每年述職時分開會見領導人，過去總理先見、再到國家主席。特首李家超今次在北京述職，有別回歸以來傳統安排，李家超獲國家主席習近平接見時，國務院總理李強等另外3名中共政治局常委同場出席，而非分開兩場述職。港澳辦發言人表示，調整述職安排充分體現中央對特首述職及特區工作高度重視，有利更好落實中央對特區的全面管治權。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，新安排顯示特首述職制度的進一步規範化和優化，中央港澳辦的成立已經確立港澳事務由中共中央領導的格局，國務院總理陪同國家主席主持特首述職活動，更加突出習近平和中國共產黨在港澳事務上的領導地位，有重要政治象徵意義；實務操作上，此舉則簡化了述職安排，毋須分別向主席及總理各匯報一次。

「一國兩制」是中國共產黨百年奮鬥光輝歷史的重要篇章。中國共產黨十九屆四中全會通過的決定指出，「一國兩制」是中國共產黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度。中國共產黨的二十大報告對此也予以強調。

實踐充分證明，「一國兩制」是行得通、辦得到、得人心的。「一國兩制」是中華民族為世界和平與發展作出的新貢獻，凝結了海納百川、有容乃大的中國智慧。堅持「一國兩制」方針，深入推進「一國兩制」實踐，符合港澳居民利益，符合國家根本利益，符合全國人民共同願望。

習主席強調，中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變，全面落實「愛國者治港」原則，全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展，「一國兩制」的生命力和優越性必將不斷顯現，我們對香港的光明前景充滿信心！

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長 。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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