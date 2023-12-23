黃冰芬｜展現愛國愛港新氣象　行動是關鍵

「愛國者治港治澳：新形勢新任務新要求」，這是今天全國港澳研究會成立十周年慶祝大會專題研討會的主題。中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席大會並致辭，就學習貫徹習近平主席聽取特區行政長官述職時的重要講話精神作了深入闡述。筆者有幸在北京主會場親耳聆聽，深感習主席重要講話為香港發展指明了前進方向，以及新時代全面落實「愛國者治港」的重要性。我分享一點體會。



來稿作者：黃冰芬



夏主任在致辭中重申了中央長期堅持「一國兩制」方針的堅定立場，強調愛國愛港是香港的主旋律和核心價值，並勉勵大家在新時代展現愛國愛港新氣象新面貌，進一步凝聚社會共識，共同迎接未來的機遇和挑戰。

展現愛國愛港新氣象需要基層治理者的積極參與。在香港分會場，特區政府組織了數百名候任區議員同步觀看直播。新制度下，區議會和區議員在全面落實「愛國者治港」的過程中不可或缺，重塑後的區議會應積極履行接受諮詢和提供服務的職能，傾聽居民聲音，當好政府與基層間的橋樑紐帶，上情下達、下情上報，加強與政府和社區組織協作，攜手解決社區面臨的大小問題。唯有如此，才能把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能。

展現愛國愛港新氣象亦需促進兩地交流。香港是國家一部分，也是國際大都會，具有「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢。我們要充分利用這一優勢，加強與內地的融合發展，促進經濟、文化、教育等各領域合作。尤其要加強兩地青年人的交流，增進彼此的了解和友誼，共同擔起強國建設和民族復興的使命。

展現愛國愛港新氣象還需厚植家國情懷，這離不開宣傳和教育。學校方面，應大力推行愛國主義教育，教師要以身作則，引導學生正確認識國家與香港的關係，讓其從小樹立正確的國家觀念、公民意識、法治理念等。同時，應鼓勵廣大青年參與社會公益活動和志願服務，培養社會責任感。

展現愛國愛港新氣象更需官、民等各方合作，形成強大合力。除肩負治理香港主體責任的特區政府外，包括工商界、青年等各界別、各階層在內的全體香港市民都要出一份力，用實際行動詮釋愛國愛港，推動「一國兩制」實踐行穩致遠。

總括而言，從社區參與到加強宣教、促進兩地融合再到社會各界通力合作，只有通過這些努力，才能凝聚起更廣泛的共識、更強大的合力，才能真正展現愛國愛港新面貌。而這，也將成為香港增添發展動能、保持繁榮穩定的有力支撐。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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