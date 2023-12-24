來稿｜夏寶龍囑470候任區議員：胸懷「國之大者」以民生福祉為依

全國港澳研究會成立十周年慶祝大會22日在北京舉行，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在致辭中對全國港澳研究會成立十年來為「一國兩制」成功實踐作出的貢獻給予充分肯定，就學習貫徹習近平主席聽取香港、澳門特別行政區行政長官述職時的重要講話精神，如何以實際行動詮釋愛國愛港、奮力譜寫「一國兩制」實踐新篇章進行深入闡述。



來稿作者：周厚立



夏寶龍表示，習近平主席的重要講話再次宣示了中央長期堅持「一國兩制」方針的堅定立場，飽含著對香港、對香港同胞的深情關懷，極大增強了香港特別行政區政府和香港同胞推進香港由治及興、共創香港更加美好未來的信心和決心，為全面落實「愛國者治港」，推動香港在強國建設、民族復興中更好發揮作用、實現更好發展指明了前進方向。

展現愛國愛港新氣象，要胸懷「國之大者」。夏寶龍強調，在國家利益、民族大義、香港整體利益面前，任何個人、企業、學校、單位、組織的利益都是小利益，要服從國家、民族、香港的大利益。自2020年4月以來，習近平主席在各種重要講話中反復提及「國之大者」這一概念，由此形成了一系列重要論述。習近平關於「國之大者」的重要論述是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是黨和國家工作的重要指南。習主席明確提出的“讓人民生活幸福是「國之大者」這一重要論斷，彰顯了讓人民生活幸福是「國之大者」價值旨歸的深層意蘊。夏寶龍強調區議員要胸懷「國之大者」，要以民生福祉為依歸，專注處理與市民日常生活息息相關的地區事務，是市民和政府之間一道非常重要的溝通橋樑。

夏寶龍囑託470候任區議員，要做好上情下達、下情上報。夏寶龍指區議會是地區治理重要組成部分，希望區議員盡力服務好市民，發揮好特區政府和居民之間的橋樑紐帶作用，把精力放在服務居民上，把社區居民的大事小情放在心上，瞭解他們的急難愁盼，幫助解決日常實際問題，用點點滴滴的實際行動來回報廣大居民的信任和支持。

在昔日區議會選舉制度中，形成了區議會選舉及區議會過度政治化。事實證明，過往強化區議會政治功能的探索是失敗的，必須「去政治化」、「增服務化」，從職能定位、議員產生辦法、資格審查、履職監察等多方面入手，全面系統地改革區議會。

回顧5月初，特區政府公佈了完善地區治理工作的建議方案，嚴格按照地區治理的三個指導原則進行，即把國家安全放在首位，全面落實「愛國者治港」原則，充分體現行政主導。特區政府從頂層管理及至基層組織職能和組成等作出系統完善。區議會由委任、間選、直選和當然議員組成，有助推動來自不同階層和行業的人士參與，體現特區民主五光十色的多元特質，進一步拓寬特區管治的社會政治基礎，夯實特區政府施政的民意基礎，有助於進一步提升地區治理效能，為推進社區和諧建設出謀獻策。建議方案又對區議會選舉候選人引入資格審查和對區議員的失當行為設處理機制，確保候選人和在任的區議員都擁護香港基本法，效忠香港特區。至於新設「地區治理領導委員會」和「地區治理專組」，將加強特區政府在地區治理工作上的高層領導和統籌力度。

重塑後的第七屆區議會選舉順利舉行，標誌著香港新選舉制度全面付諸實施，完成了「愛國者治港」的最後一塊拼圖。重塑後的區議會，有社會上來自不同背景、階層和專業的人士加入服務市民，並能夠有多管道產生的區議員，透過多元組成的區議會，令到特區政府更充分掌握民情民意，在考慮政策和措施時，可以更立體和充分。優化後的區議會將會是配合政府的好夥伴，協助政府掌握地區脈搏，凝聚民心。重塑後的區議會回歸到關注地區事務的本質，讓特區政府施政更貼近社會需要、回應市民。

行政長官李家超表示，重塑後的區議會選舉，是一場高質量的選舉，整體達至公平、公正、廉潔、安全、有序的目標，充分展現優良選舉文化，突顯重塑後的區議會制度更具優越性。李家超表示，重塑後區議會是特區完善地區治理體系，讓區議會制度重回《基本法》第97條下非政權性諮詢組織的定位，全面落實愛國者治港原則，意義重大。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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