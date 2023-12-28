來稿｜「新聞女王」不專業？

「新聞女王」是近日的大熱電視劇，內容情節可謂劇力萬鈞，演員表現亦十分出色，編劇將故事寫得張力十足，令人欲罷不能，難怪得到觀眾的歡心，實在是一套不可多得的劇集。實不相瞞，筆者亦十分喜歡，常常都定時收看。



來稿作者：李慕飛



以劇論劇，實在是好劇，不過若以內容背景而言，確實有應被批評的地方。電影「毒舌大狀」獲得觀眾高度評價，真正名利雙收，故事內容涉及法律界的工作，導演為此為此邀請了一位大律師參與劇本創作，故事內容雖然充滿戲劇元素，但故事背景與真實的法律界有高度像真性（黃子華在法庭上講中文粗口除外），令到電劇具有真實性。老實說，以前的法庭電影，庭上的情節「老作」居多，曾有朋友信以為真，問筆者法庭真的如此審案，令人不禁莞爾。

「新聞女王」就是與以前的法庭電影一樣犯下同樣錯誤，常言道「聽故就唔好駁故」，如果只是一些無傷大雅的小事，當然一笑置之，但如果故事中有些情節觸碰到行業的大原則、大忌，那就值得商榷。「新聞女王」講述電視台新聞部的運作，基本上除了情節太誇張外，大致日常的流程都沒有大問題，編劇算有做功課，但當中有個原則問題，筆者百思不解，認為必須要澄清，以免市民誤信為真，就是新聞界不可能接受「有償新聞」，即是說記者及編輯不能直接或間接「收錢做事」。

事實上，新聞業走向專業化前，記者及編輯「收錢做事」，是司空見慣的事。香港在70年代以前貪污橫行，有財有勢人士習慣用錢去解決問題，記者及編輯自然都是被收買等對象，筆者在90年代時仍目睹有公關公司向到場採訪記者派發「利是」。另外，在70年代以前有不少報章雜誌都是「山寨式」經營，記者好多時身兼廣告推銷員，採訪同時四出找尋廣告，當時新聞工作者並無利益衝突的概念。不過，自信80年代起，香港社會日益廉潔，多間大專院校開辦新聞學系，將專業化的新聞理論引進香港，新聞工作者必須講究專業措守及新聞道德。筆者曾經以記者身份參與一名政經名人的飯局，該人士一時高興即席搞了一個大抽獎，獎品極豐富，而且幾乎人人有獎，出席的二十多名記者後來都一致認為，必須婉拒獎項，以維持專業措守，這亦是新聞訓練中的核心價值。

在「新聞女王」的劇情中，竟然有新聞工作者去尋找廣告贊助，在編採會議上大家研究如何吸收更多廣告，主播亦以擁有商業贊助為自身本錢，各新聞時段爭奪廣告支持，並認為沒有廣告的新聞時段是沒有價值。現實的新聞工作中，新聞工作者不可能接觸到廣告商，亦從未聽聞主播有廣告贊助（電視節目「東張西望」除外，因為這是電視部節目而非新聞報導，讀者不要混淆），這是間接的「有償新聞」，新聞工作的方針可能因廣告而受到影響，新聞工作者有可能受利益引誘而放棄專業措守，作出虛假報導。所以，新聞工作者必須同廣告劃清界線。

傳媒機構是商業營運，必須有商業廣告支持，現代新聞學發展出編輯自主理論，傳媒的商業運作由行政部、市場部及廣告部負責，這些部門不能干預新聞部的工作，理論上老闆亦應放手讓總編輯獨立自主（現實當然未必如此）。即是說，生意歸生意，編採歸新聞部，兩者互不隸屬，以確保新聞工作獨立運作。當然近年歐美傳媒生態環境急劇變化，主要是受互聯網及商業模式變化影響，這不在本文討論範圍，但無論如何，傳統新聞工作者特別是港聞及財經記者，都無可能去「搶廣告」！

近期有部電影「白日之下」，同樣都是講及新聞工作，筆者認為除了較為煽情外，內容像真度高，反映制作人員做足功課，態度專業，值得贊許。

作者筆名李慕飛，從事政策研究工作，曾任職傳媒。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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