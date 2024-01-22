來稿｜伊朗與巴基斯坦的衝突有損中國「一帶一路」的利益

伊朗政府日前決定對位於巴基斯坦俾路支斯坦的正義之軍組織實時了空襲並造成2名兒童遇害。巴基斯坦政府對此表示強烈不滿、指控德黑蘭政權侵犯巴基斯坦的領空和主權，並在昨天對位於伊朗錫斯坦和俾路支斯坦省的俾路支解放軍和俾路支解放陣線進行了回擊。作為中國的盟友，伊朗和巴基斯坦之間的衝突與爭端在近年來並不常見，而兩國同時也都是習近平主席「一帶一路」計劃的重要參與國。本次雙方的衝突雖然目前還未展示終止的跡象，但它足以危害中國在當地的商業利益，增高瓜達爾港口的投資和貿易風險。



來稿作者：趙雲帆



正義之軍是一個曾對伊朗軍方和平民發動過多次攻擊的遜尼派恐怖組織，是一個反對德黑蘭政權的勢力，同時還是沙特阿拉伯和巴基斯坦的盟友。俾路支解放軍致力於為俾路支人爭取民族自我決定並暴力對抗巴基斯坦政府在當地的執政，它一方面被美國、中國和巴基斯坦政府認定為恐怖組織，但同時又被印度和俄羅斯政府支持。此外，俾路支解放陣線主張馬克思列寧主義和俾路支民族主義在巴基斯坦俾路支斯坦襲擊軍隊和平民，因此也被伊斯蘭堡政權認定為恐怖組織。

儘管近年來美國政府和歐盟大幅度制裁伊朗，中國堅持投資伊朗市場並在貿易和能源領域進行十分廣闊且有深度的合作。根據中國天津市政府商務局的數據統計，2017年北京當局僅用一周就與伊朗政府官員達成協議並投資350億美元，德黑蘭方面也毫不含糊地稱這些重要的投資是「一帶一路」的一部分，因為伊朗的地理位置讓其成為連接中國和歐洲的橋梁。根據伊朗政府的統計，兩國間的貿易截止2023年已超過253億美元，雙方政府更是同意使用中國人民幣和伊朗里亞爾直接進行商貿活動從而避開美元和歐元所帶來的制裁。

與此同時，儘管伊斯蘭堡政權是華盛頓當局在南亞地區十分重要的盟友之一，中國和巴基斯坦政府仍然一直保持著友好的往來。在兩國基礎設施和能源貿易方面的合作下，「中巴經濟走廊」被順利建立並成為「一帶一路」十分重要的一部分，因為它直接連接了中國新疆的喀什和巴基斯坦俾路支斯坦的瓜達爾港，讓中國的貿易可以通過高效的陸路運輸直達印度洋和霍爾木茲海峽的入口。中國駐巴基斯坦大使館稱自2013年起近190億美元的項目已通過「中巴經濟走廊」在巴基斯坦完工，其中包括了大量的石油和天然氣的運輸管道。

和伊朗與眾不同的是，巴基斯坦政府決定允許將瓜達爾港口租借給中國政府控制的海外港口管理公司使用43年。雖然伊斯蘭堡當局的此舉被許多學者認為是「一帶一路」在國家主權方面所帶來的一個爭議點，但它也無疑加速了巴基斯坦從「中巴經濟走廊」中受益的速度。此外，瓜達爾港所在的俾路支斯坦亦是政府軍和反政府武裝長期交戰的地區，所以中國企業在俾路支斯坦的利益受到直接的威脅。相比被美國和歐盟制裁、被以色列和沙特阿拉伯威脅的伊朗，中國所管理的瓜達爾港也同樣面臨著十分巨大的挑戰。

因此，伊朗和巴基斯坦此次交火無疑會令參與了「一帶一路」的中國企業，特別是外貿和能源領域，感到擔憂。這些企業雖然大多數都由中國財政部支持，但持續爆發衝突與戰爭的可能性必然將對跨國零售業和基礎設施項目的發展與建設產生阻礙、威脅到中國投資方對當地地區穩定和治安的信心。俾路支斯坦當地的反政府武裝分子此前也不止一次地威脅、襲擊過在巴基斯坦的「一帶一路」項目下的中方人員，當地的政府軍亦是不止一次地為保護中國利益而同其交戰。此次伊朗和巴基斯坦的衝突更是上升至了國際層面，其對中國「一帶一路」的具體負面影響是否會加劇將取決於伊朗方面接下來是否會對巴基斯坦的報復還擊。

作者趙雲帆是澳洲和中國教育中心（The Education Centre of Australia and China）政治研究院巴以衝突專家，及香港青年歷史、文化及交流協會理事。文章僅代表作者個人觀點，不代表作者所屬團組織或香港01立場。



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