來稿｜「一帶一路」新棋局的影響追蹤

「一帶一路」國際合作高峰論壇即在京召開,此次論壇是今年我外交工作的重中之重，是百年未有之大變局中，全球進步國家合力推動國際治理體系實現新升級的標誌性事件。



來稿作者：白中石、梅姜



今年論壇的特殊性

首先，2023年是「一帶一路」合作倡議提出十周年，五年一小結、十年一大變，今年我們要展示「一帶一路」為世界帶來的變化、機遇和希望；第二，巴勒斯坦和以色列處於「一帶一路」沿線，最近發生的衝突雖不至於改變「一帶一路」繼續落實並取得成果的大勢，但卻「極為巧合」地發生，勢必在一定範圍內、一定程度上轉移了部分人的視線、削弱了部分人的信心、給予了部分別用有心的人以口實；第三，「一帶一路」國際合作高峰論壇之後，11月美國即坐鎮主場，在舊金山召開2023年亞太經濟合作組織領導人非正式會議（APEC峰會），中美兩大國緊鄰、相繼在家辦會，中國又是先出招，美國若想「後發制人」作文章，具有時間安排上的優勢，相關潛在風險客觀存在。

古今中外，開會和儀式教育一直有兩個痛點：一是高峰作用期短，會議或儀式期間輿論熱情、積極，活動之後較快歸於平靜，例如中國辦好「一帶一路」論壇，各國代表回國後，中國民間的感受可能就是「大家聚一下回去繼續各過各的日子」；二是有人扭曲會議或儀式的意義，例如中國召集「一帶一路」論壇，一定有敵對勢力眼紅心悸，幾件事必是炒作題材，像是「中國製造債務陷阱」、「『一帶一路』造成世界意識形態對立」、「中國國內經濟衰退卻在海外『大撒幣』」早已成為他們翻炒的「老三樣」。需要注意的是，這兩個痛點是相關的，當第一個痛點來臨，即高峰作用期過去，本身就是讓出輿論陣地乃至意識形態陣地，此時也無形中方便了第二個痛點，即惡意扭曲解讀的出現。與此同時，僅靠會議或儀式之後我官方媒體進行持續、長篇的宣傳報道，也有傳播影響力的生命周期，過了窗口期再去重複表述，會顯得非常刻意，而對受眾來說，「刻意」反而成為「可疑」，會形成「審美疲勞」和「集體猜疑」，反倒方便居心叵測者抓住時機唱反調、搞反撲。

基於今年論壇的三點特殊性，以及會議和儀式教育的兩個痛點，抓好今年「一帶一路」國際合作高峰論壇的工作，關鍵在於相較以往，我們更要把論壇前後的工作統合起來去謀劃、推進、落實。

用新機制助力把論壇前後的工作統合起來

一般來說，論壇會商討、評論、辯論、簽訂、宣佈、回顧、展望一些事。守正創新的能量非常大，假若這個世界上還沒有「新聞發布會」，第一個提出並去做新聞發布會的國家，肯定會在國際輿論場中佔盡優勢，可惜中國不是第一個。新聞發布會這一機制的出現，一定晚於新聞這一概念的出現。與之相似，當「影響」這一概念在人類社會被總結出來，其後還可以有「影響追蹤局」的機制。「局」是量詞，比如一局象棋比賽。在一場重要的會議、論壇、活動之後，宣佈開啟這場會議、論壇、活動的一局影響追蹤，可以助力把有關工作統合起來去推進。以「一帶一路」國際合作高峰論壇為例，我可在論壇末尾的新聞發布會後，再開一場會，宣佈本屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的影響追蹤局「開局」，並將於某個時間（比如年末12月）「結局」。正式、高標準、公開地組織與會各國的部分參會代表、記者代表、群眾代表，作為「追蹤觀察員」圍坐圓桌談兩件事，並利用各大新聞媒體和社交平台向全球直播：一是他們認為和希望這場論壇所帶來的正面影響，二是他們擔心且不希望出現的事，例如部分國家政府或媒體的扭曲言論與破壞行為。開局之後、結局之前，當某項「預言」成真，或敵對勢力啟動認知作戰散播負面消息，「追蹤觀察員」可以通過線下和線上的方式集會發聲。

這一機制的作用有兩個：一是打好阻遏「認知病毒」的「輿論預防針」。過去我們雖然知道一些負面的東西會來，但卻只能防守或反擊，等它來時再應對。藉助這一機制，我們可以提前把那些潛在的「灰犀牛」和「黑天鵝」掛起示眾，讓受眾知道「什麼會來」、「什麼可能來」，這樣當「灰犀牛」或「黑天鵝」衝過來時，反倒成為「落入陷阱被圍觀的對象」，受眾自會「恍然大悟」並自覺抗拒。二是可以自然地延長會議或儀式的高峰作用期。既然是影響追蹤局，一局之長短就可人為設計，「一帶一路」論壇的影響追蹤局，大可延伸至在美國召開的APEC峰會之後，直到APEC峰會的高峰作用期過去，相當於讓「一帶一路」論壇自然延伸至APEC峰會之後再「閉幕」。在影響追蹤局開局之時，公布結局日期為12月（APEC峰會於11月召開），會對潛在敵對勢力產生警告、威懾、壓制作用。

「打掃乾淨屋子再請客」

「打掃乾淨屋子再請客」，這是中國革命勝利前夕，毛澤東同志提出的基本外交方針之一。這句話在百姓生活中有關「面子」，但在國家工作中有關「成敗」。中國家裏是否「乾淨」，評價標準是各級集體組織度的高低。

圍繞「一帶一路」論壇，美西方今年可能還會着力構建一個主題：扭曲中國的政治形勢、唱衰中國的經濟走勢，突出體現中國「自身不硬還去打鐵」。然而，春雪擋不住盛夏。就在千家萬戶翹首企盼温暖之時，春天裏也有可能出現「倒春寒」而下雪。不管這春雪下的多大、來的多晚，所有人從心底都清楚，夏天一定會來。人們之所以對夏天的到來有信心，是因為夏天每年都來，一代人就能經歷幾十上百個夏天。但國家的復興和崛起卻不是，很多代人也見不到一回。在國家復興大業關鍵節點的「盛夏」臨近之時，如果下了幾場讓人頗感體涼甚至心寒的「春雪」，例如個別國家遏制我們、不賣晶片，或者我們自己內部的極少數人出了問題，的確會讓部分人懷疑「夏天」是否會來。當然會來，春雪擋不住盛夏。與大自然季節更替不同的是，國家復興之時的「春雪」來的更猛、更烈，因為中國和進步國家越是靠近新世界的大門，舊世界的守門員國家越是緊張、焦躁，越要想盡辦法給我們挖坑造阱。更宜把握，春雪貴如油，不修煉內功把晶片造好，不挖瘡刮骨把隊伍整肅好，靠敵人「不整我們」而不是「敵人整不了我們」所獲取的勝利，也坐不長久。毛澤東同志曾說：「所謂政治，就是把擁護我們的人搞得多多的，把反對我們的人搞得少少的。」 習近平總書記指出：「人心向背、力量對比是決定黨和人民事業成敗的關鍵，是最大的政治。」集體組織度的高低不是少數人的事，而是集體的事。

人類社會的事，本質都是人的工作。做人的工作，對內和對外不一樣，強國的精力、資源分配更宜也更有條件講方法。對內來說，改造一個人所花費的資源和精力，要比尋找一個志同道合的人所花費的資源和精力多很多，因為人很多、不缺人，總能找到想要的，所以改造必不可少、但改造不如尋找。對外來說，尋找一個志同道合的國家所花費的精力，要比改造一個國家所花費的精力多很多，因為國家間的志同道合本質都是利益驅動，國家之間脱離利益的志同道合恐怕是很難尋找到的，而利益驅動本身就是改造，所以尋找幾無必要、尋找就是改造。堅定而科學的鬥爭，永遠是勝利的法寶。

作者白中石是香港大學工學碩士，現職機械工程師；另一作者筆名梅姜，畢業於中國傳媒大學，在北京從事國際新聞工作。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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