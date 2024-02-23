仲點論政｜廉潔文化乃香港優勢

來稿作者：劉仲恒



筆者記得家裡的老人家說過，以前郵差送電報上門，要先拿兩元的「茶錢」遞給郵差，否則是拿不到電報的。醫院裡的情況更糟糕，如果沒有「茶錢」打點打點，根本沒人照顧你或者幫你換東西。還有，筆者在海外唸書的時候，聽過某位教授說過的一番話，至今記憶猶新。他說，做生意固然考慮成本，但對所有商家來說，有樣比成本更重要的考慮因素，就是當地政府和社會廉潔與否。舉個例子，拿香港和菲律賓相比，後者的成本很低，地方大，居民又都會說英語，那為甚麼跨國企業的區域總部都寧願選在經營成本貴幾倍的香港呢？相信大家心裡有數。

說白了，貪污就是一種濫用權力的腐敗行為，在所有社會裡都普遍存在，被視為社會和經濟發展的一個主要障礙。有些貪污的形式很公開，例如政府官員收受賄賂後才辦事；有些則較為隱蔽，例如裙帶關係和賣官鬻爵。當然，貪污是個政治問題，但如果認為那只不過是個政治問題，又很不正確，貪污實際上還會破壞經濟。像筆者以前那名教授所說，有貪污的地方海外大企業都不願意設立總部，可見會對經濟造成負面的影響。對於所有人來說，貪污不但破壞了公平競爭和公眾信任，還會導致社會資源配置不當，最終影響和降低了整體經濟福祉。所以，反貪污工作跟政治和經濟問題是緊密交織在一起的。如果反貪腐工作做得好，得益的肯定不止是政府，還有整體經濟和依賴經濟活動生存的所有市民。

自廉政公署成立以來，香港現在已經成為全世界最廉潔的地方之一。既然廉潔能帶來經濟效益，那麼在表揚香港經濟成就的時候，廉政公署自然應該記上一功。換言之，廉潔文化其實是香港的一項優勢，這一點我們必須認清和牢記。廉政公署最近成立香港國際廉政學院，在為本港執法部門提供反貪教育課程之外，還會向全世界推廣本港的廉潔文化和分享反貪經驗。在筆者看來，這可以成為「說好香港故事」的一個核心內容，值得大力推動。

貪污是個複雜的社會現象，成因很多，涉及面很廣，包括政治制度、經濟發展水平、法律傳統、民眾的教育程度、甚至當地的文化和宗教背景等。而要根除貪污也不容易，不是一朝一夕就能做好的事。雖然如此，大家也絕對不用感到氣餒。看看香港的例子就知道，只要持之以恆，努力做個十年八載，成功的把握就很高了。不是嗎？往昔的香港，給「茶錢」打點一切是理所當然的，但現在已經沒有人會這麼想了。

無論從哪個角度看，貪污對社會經濟所造成的負面影響都是不可否認的。香港既然擁有廉潔文化這個優勢，就很值得全力推廣。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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