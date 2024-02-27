李浩然｜推動高度數酒交易中心產業

香港經濟需要更多支柱產業。其中依託長久以來的全球貿易經驗和資源，已使香港成為世界最大的葡萄酒交易中心。近年內地白酒業發展篷勃，白酒也更廣受市場歡迎。特區政府和業界實在是值得深入研究，以寬減酒稅作為切入點，參考葡萄酒市場發展的成功經驗，把香港發展成為白酒和高度數酒的國際交易中心，為香港貿易業注入新動力。



作者：李浩然



發展葡萄酒交易中心的經驗

政府曾分別在2007和08年兩次減免葡萄酒稅，以促進本港餐酒業務的發展。今天，香港已經成為亞洲的葡萄酒貿易及分銷樞紐，也是全球最大的葡萄酒拍賣中心之一。帶動貿易之外，還使飲食服務、旅遊、品牌推廣和展銷、餐酒欣賞等行業受益發展。

據政府估算，葡萄酒行業的關聯公司、從業人數和業界總收入均有可觀增長。在取消葡萄酒稅的一年間，分別達到31%（850間）、14%（5,000人），以及30%（14億元）。參考過去的成功經驗，我們可以考慮進一步寬減高度數酒的稅率。目前香港對酒精濃度30%以上的酒類徵收100%從價稅，稅負遠高於周邊其他區域，不利於相關行業的發展。

下一步——中國白酒的國際交易中心

隨着本港對外交流復甦，本地高度數酒的需求越趨旺盛，部分優質內地白酒品牌銷售額年增長更可達30%。減稅可有效釋放市場利潤並降低商品價格，刺激本地消費需求，帶動飲食、批發及零售、旅遊、進出口、酒店、中小企等一系列行業協同發展。

此外，香港也可在中國白酒國際化的浪潮中尋找新機遇。中國白酒市場規模已經突破6千億元人民幣，但當中超過99%屬於本土消費，國際市場仍有很大的增長空間。作為東西經濟文化的交匯，香港可作為中國白酒進入國際市場的「超級聯繫人」，提供營銷、推廣、包裝、品鑑等一系列增值業務，解決市場對中國白酒認知較小和中西文化差異等問題。過去寬免葡萄酒稅已成功將香港打造成國際葡萄酒貿易中心，現在我們可以更進一步發揮美酒產業樞紐的優勢，把影響力拓展至包括中國白酒在內的整個酒精飲品市場，打造香港成為中國白酒的國際貿易中心，用白酒說好中國的酒文化故事。

目前面對財赤壓力，當局強調要開源節流，減稅措施面臨一定阻力。然而，政府施政應更具前瞻性，參考過往寬免葡萄酒稅的經驗，相信在現時採取逆周期措施，通過寬減酒稅向實體經濟市場放水，帶動多個行業的經濟活動和就業增長，構建出一個新產業。提升市民消費和商戶盈利，能為公共財政創造更豐厚、穩定且長期的收入。

當局可考慮分三年循序漸進落實酒稅寬減措施，並定期檢討政策成效及適時作出調整，此舉對公共財政影響較為輕微（註：現時酒稅收入每年約7億元），同時也能有效釋放市場潛力，達至兼顧財政衝擊和政策成效的目的。

作者李浩然是立法會議員（選舉委員會）、基本法基金會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。