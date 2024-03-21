筲箕灣耀興道歷世紀暴雨後全線封閉　周六重開一條西行線單程行車

去年世紀暴雨期間，近筲箕灣耀東邨的一段的耀興道上方天然山坡發生嚴重山泥傾瀉，大量大石夾雜沙泥被沖至其下的斜坡面及耀興道路面，導致該段位處耀東邨耀明樓對出的行車道，需全線臨時封閉。路政署去年12月展開斜坡復修工程，現已完成相關工程，將於周六（23日）重開一條西行線單程行車，期望於今年6月底前全面重開耀興道的行車線及行人路。



世紀暴雨期間 耀興道上方發生嚴重山泥傾瀉

去年9月世紀暴雨期間，耀興道上方離地面約60至100米的天然山坡發生嚴重山泥傾瀉，大量大石夾雜沙泥被沖至其下的斜坡面及耀興道路面，導致該段位處耀東邨耀明樓對出的行車道，需全線臨時封閉。

路政署當時即時安排承建商圍封受影響路段，其後聯同土力工程處制訂方案，為天然山坡進行緊急復修工程。惟由於有不少大石及沙泥積聚於斜坡上，相關緊急工程無論難度及危險性均相當高，需分階段進行，確保工程人員的安全。

路政署於去年12月完成清理路面上的大石及沙泥，以及安裝防護設施後，隨即展開斜坡復修工程，包括使用大型吊運器械把斜坡面上的大石移除、用噴漿混凝土穩定斜坡面，以及用岩釘和噴漿混凝土加固較高位置的石坡面。

爭取今年6月底前全面重開

路政署今日（21日）指，經修復及公共巴士試路後，將於周六重開一條西行線單程行車。路政署表示，會繼續進行餘下的斜坡復修工程，包括在山坡中腰部分的噴漿混凝土表面上安裝金屬護網，以及建造混凝土扶壁和以岩釘加固山坡上的巨型孤石。

路政署已在路面適當位置放置貨櫃作臨時屏障，保障道路使用者安全。整個復修工程完成後，路政署會進行其餘的路面修復工程，並爭取於今年6月底前全面重開耀興道的行車線及行人路。

城巴部分班次將恢復行經原有行車路線

城巴指，因應耀興道將於周六重開，城巴77、82S、99、110、606及N8號線西行方向班次將恢復行經原有行車路線，而筲箕灣廣場、東盛苑及耀東商場分站將會重開，惟耀明樓分站則繼續暫停使用。77及606號線東行方向（往筲箕灣/小西灣）班次亦會在同日起，恢復途經耀東邨總站。