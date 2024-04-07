七成受訪者拒屯門寶田臨時收容中心　團體倡改置不受歡迎公屋單位

有關注團體今日（7日）發表不適切居所居民對安置政策的意見調查結果，結果顯示，大部份受訪者不接受目前唯一位於屯門的寶田臨時收容中心，有近七成人稱因地點偏遠、也有六成人表示搬到屯門會影響日常工作或上學。有受訪者更表示，寧願另外尋找原區劏房、天台屋、工業大廈等不適切居所居住。



團體建議當局將較不受歡迎的公屋空置單位轉為臨時收容中心及中轉房屋，為不適切居所居民提供多一個選擇，並建議預留適量簡約公屋及過渡性房屋作中轉房屋用途。



受訪者指寶田收容中心偏遠 影響日常工作或上學

關注安置政策連線指，在目前的安置政策下，租客若因政府或有關執法部門去執法及清拆不適切的房屋而無家可歸，可選擇暫時入住臨時收容中心，經政府審查證實屬無家可歸後，將可獲安排入住中轉屋，在中轉屋中輪候公屋單位。然而，目前唯一一個臨時收容中心，位於屯門寶田，而各區的中轉屋已清拆，同樣只剩下屯門寶田邨的單位。

該組織於今年1月至3月進行網上問卷調查，共收集105份有效問卷，受訪者居所分布多區，包括葵青區、荃灣區、油尖旺區、九龍城區等，有35.2%受訪者居於天台屋、21.9%居於工商大廈、15.2%居於平台僭建物、1%則住在寮屋。

調查結果顯示，大部份受訪者不接受位於屯門的寶田臨時收容中心，有近七成人稱因地點偏遠、也有六成人表示搬到屯門會影響日常工作或上學。有受訪者更表示，寧願另外尋找原區劏房、天台屋、工業大廈等不適切居所居住。

就臨時收容中心的評分（10分為非常滿意，0分為非不滿意），受訪者對於其地點及過渡時間的平均評分只有2.7分，環境設施更只有1.9分。

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另倡預留適量簡約公屋及過渡性房屋作中轉房屋

組織建議房屋署在善用社會資源的原則下，將部份較不受歡迎的公屋空置單位，轉為臨時收容中心及中轉房屋，為居民提供多一個選擇，亦建議當局預留適量簡約公屋及過渡性房屋作中轉房屋用途，長遠而言各區均應設置中轉房屋單位，解決居民獲安置在鄰近社區的需要。

此外，組織也建議政府為受政府及法庭發出清拆命令而受迫遷的基層租客，提供一次性的搬遷津貼，減輕其生活困難。

組織也提到，政府在2023年施政報告中，成立解決劏房問題工作組，未來在安置受影響居民上必會是一個重要處理的問題，促政府進行調查，以了解受影響居民的意見，制定及檢討一個劃一及改善安置政策計劃。