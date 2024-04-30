五月天演唱會｜台灣天團中環開騷帶動周邊商機　惟禁售即棄螢光棒

台灣天團五月天在中環海濱舉行的演唱會今晚（30日）開鑼，料吸引大批內地及其他地區的歌迷蜂擁來港，亦觸發周邊各樣的商機，包括拼車及包車服務，一條龍直送看演唱會再回廣深；五一海上賞煙火及看演唱會；連化妝公司也分一杯羮，提供預約應援造型妝容服務，讓歌迷扮靚靚見偶像，惟首階段管制即棄塑膠產品措施已實施，場外不能再出售即棄螢光棒。



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(小紅書圖片)

台灣天團五月天於今日（30日）起，在中環海濱活動空間舉行7場演唱會，適逢內地五一黃金周假期，預料吸引大量內地粉絲來港看演唱會，亦有不少人看準五月天演唱會所帶動的商機，包括有多間旅遊巴及商務車租車公司，提供包車及拼車服務，直送內地粉絲由廣州或深圳到演唱會場地，完場後再直送返皇崗口岸或廣州，其中旅遊巴拼車每位收費60至70元人民幣；商務車包車則可載6名乘客，收費由850元人民幣起。

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由於五月天演唱會第二場適逢是五一勞動節，亦是黃金周首日，港府原定當晚在維港上空放煙火及舉行無人機表演，有多間船公司提供遊艇出海服務，於中環或尖沙咀上船，乘遊艇出海賞煙火及觀看演唱會，並附自助晚餐，每位收費由600元至700元人民幣不等，獲不少網民留言查詢。

有化妝公司提供為歌迷設計應援妝容，扮靚靚去看演唱會。(小紅書Shiny Studio圖片)

除了海陸交通服務，連化妝公司也乘勢「自製」商機，藉五月天演唱會提供應援造型妝容服務，可為女粉絲設計髮型及特別妝容，甚至在手臂畫上「五月天」、「MAYDAY（ 五月天英文名）」字樣的應援彩妝，扮靚靚去觀賞演唱會，有多位女網民留言預約。

女歌迷帶同官方指定螢光棒來觀看五月天演唱會。(廖雁雄攝)

另外，以往凡有演唱會舉行，都有不少流動小販在場外擺賣即棄螢光棒，自本月22日實施首階段管制即棄塑膠產品措施，法例訂明嚴禁銷售即棄螢光棒，也有五月天歌迷在網上呼籲，千萬不要購買即棄螢光棒，但原因與環保無關，只因五月天演唱會主辦單位一向有販售官方指定的循環再用螢光棒，而螢光棒的燈效亦會由大會控制，有歌迷笑稱：「買咗其他螢光棒，同大會唔同就GG了。」

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