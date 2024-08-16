郵輪碼頭暑假冷清　食肆變工友飯堂賣兩餸飯　接待內地團難得墟冚

造價82億元的啟德郵輪碼頭自2013年啟用以來，多次被批評為「死城」，即使正值暑假旺季，卻場面冷清，整個8月僅得兩班郵輪停泊，商店已十室九空，僅餘兩間食肆仍然「留守」。其中一間宴會中心，部份空間變身工友飯堂賣兩餸飯自救，接待鄰近地盤工友；另一半空間則經營團餐，今日（15日）剛巧接待數百名內地團友，多人排隊入內進餐，店面瞬間滿座，算是郵輪碼頭近期難得一見的墟冚場面。



啟德郵輪碼頭內一間宴會中心接待內地團吃團餐，中午時份出現墟冚場面。(吳美松攝)

啟德郵輪碼頭連月來儼如「死場」，根據船期表，7月就只有一班郵輪抵港，八月則於22日及23日共兩班郵輪「Norwegian Spirit」停泊。今日（15日）沒有郵輪抵港，因此登船大堂，部份扶手電梯及電梯都已關閉，但市民仍可走上頂層公園廣場。

造價82億啟德郵輪碼頭淪「死城」 食肆賣兩餸飯、接待內地團自救

現場所見，郵輪碼頭的商店都幾乎已遷出，現時十室九空，只剩兩間食肆仍然營運。其中以2樓的宴會中心最多人流，該食肆的大部份空間用作營辦團餐，中午時份，有多個內地團前來進食團餐，一批又一批團友魚貫排隊入內，不消一會已將店面多張枱坐滿，大約有數百人，場面非常熱鬧，亦顯得碼頭其他範圍更加冷清。

中午時份，有多個內地團前來進食團餐，一批又一批團友魚貫排隊入內，不消一會已將店面多張枱坐滿，大約有數百人，場面非常熱鬧，亦顯得碼頭其他範圍更加冷清。（吳美松攝）

宴會中心亦有開闢角落售賣紀念品，再往前走，可看見宴會中心其餘範圍闢作另一個舖面，售賣兩餸飯、三餸飯。記者午飯時間在該店內逗留了半小時，發現前來用餐的都是在碼頭鄰近地盤工作的工友及保安員，儼如工友飯堂，偶爾有零星內地旅客在餐廳門外張望，但未進內光顧。

據店員稱，該店開業近一年，由於人流不多，間中有旅客光顧，故平日只做午市，由上午11時營業至下午2時便會關店。記者所見，該店售賣的菜式選擇不多，大約只有6至7款，例如咖喱、魚香茄子及炒翠玉瓜等簡單菜式，店員則稱近期有新增燒味供客人選擇。兩餸飯連汽水售50元、三餸飯連飲品則售60元。

據店員稱，該店開業近一年，由於人流不多，間中有旅客光顧，故平日只做午市，由上午11時營業至下午2時便會關店。（吳美松攝）

至於頂層公園亦有另一間餐廳營業，但中午未見有客人入內消費。而頂層公園範圍雖廣，卻甚少有遊人經過。另外，公園範圍算是整個啟德郵輪碼頭另一人流較多之處，但亦只有6至7人經過，有市民跑步、亦有市民在此休憩。

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