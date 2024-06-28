來稿｜啟德郵輪碼頭借鑑青島國際郵輪母港的成功經驗

來稿作者：張景勛



作為九龍城區議會的一份子，我和一眾區議員到青島進行為期四天的考察活動。這幾天身在青島，我強烈感受到這座城市獨有的活力與經濟發展蓬潑的氛圍。這趟旅程讓我深刻了解到青島郵輪母港的成功經驗，希望可以為啟德郵輪碼頭帶來更多改善和優化的空間。

我們跟隨著青島代表走進了市區，感受到了這裡現代與傳統並存的魅力。高聳的摩天大樓與悠久的歷史文化共融，彰顯著青島的發展勢頭。這裡擁有先進的會議設施和完善的配套服務，對於大型國際性會議的承辦可謂手到擒來。

讓我感受最深刻的參觀點，就是青島著名的郵輪母港。作為中國北方地區最重要的國際郵輪母港之一，青島國際郵輪母港擁有現代化的港口設施和完善的旅客服務體系，這些的一切讓我留下了深刻的印象。母港那富有特色的景觀和高效的運作過程實在值得啟德郵輪碼頭借鏡。

母港港口宏偉的航站樓建築、整潔有序的碼頭區域，以及熱情周到的工作人員都為遊客帶來了難忘的體驗。此外，港口周邊的娛樂設施和商業街區也為觀光客提供了豐富的消閒選擇。總的來說，青島國際郵輪母港無疑是中國北方地區值得一遊的重要旅遊景點之一。

啟德郵輪碼頭作為香港重要的郵輪服務設施，有望借鑑青島國際郵輪母港的成功經驗，在硬件建設和軟實力培養方面都可以效仿青島的做法，打造成為一個集郵輪旅遊、商業活動、休閒娛樂於一體的國際化郵輪母港。啟德發展計劃乃政府十大基建項目之一，而啟德郵輪碼頭則是計劃內首個極為重要的旅遊基礎設施項目。啟德郵輪碼頭原址為舊啟德機場跑道末端，而由舊飛機場蛻變成郵輪碼頭，亦有讓該處持續擔任本港交通樞紐的深層寓意，而整個啟德發展計劃的宏大願景則是塑造成一個「維港畔優雅動人、朝氣蓬勃、特色盎然且與民共享的社區」。

同樣，青島國際郵輪母港與啟德郵輪碼頭確有相似的地方，青島國際郵輪母港坐擁青島港老港區，擁有3個郵輪泊位，岸線總長逾1000米，其中新建的超大型郵輪泊位長達490米，可容納世界最大22.7萬噸級郵輪泊靠。作為青島東海岸的重要發展項目，青島國際郵輪母港著眼於提升青島的旅遊及服務業水平，將建構成集商務、酒店、餐飲、展覽等多功能於一體的高端城市綜合體。

啟德郵輪碼頭可以效仿青島的發展模式，除了作為主要郵輪母港外，亦可規劃興建遊艇碼頭和遊艇俱樂部，拓展多元化的商業及休閒功能，增強與周邊區域的融合度。同時，啟德郵輪碼頭也可效法青島的活動策劃經驗，舉辦特色的郵輪主題活動，吸引更多遊客慕名而來。啟德發展計劃將啟德郵輪碼頭打造成集郵輪旅遊、商業活動、休閒娛樂於一體的國際化郵輪母港，這也與青島國際郵輪母港的定位不謀而合。整合各種功能，將啟德郵輪碼頭建設成為港區內重要的旅遊和商業中心，必將提升香港的整體旅遊形象。

在這考察行程中，我深入瞭解青島在城市建設、會展經濟、郵輪旅遊等領域取得的成功經驗。我希望未來能與青島方面保持密切交流，共同探索發展的新思路，為兩地乃至大灣區的未來發展注入更多活力。通過學習青島的經驗，我相信我們可以在未來優化和改善香港啟德郵輪碼頭的建設，使其也能成為香港的一張亮麗名片。

作者張景勛是九龍城區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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