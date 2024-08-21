首個輕食飲品智能售賣點灣仔海濱朝7晚11試業　暫未能用八達通

灣仔海濱首個潮流輕食飲品智能售賣點今日（21日）開始試業，出售雪糕、棉花糖和咖啡等食品和飲品，售價約18至35元不等。



另外，發展局會視乎此試點成效，籌備第二個位於九龍東觀塘和茶果嶺海濱的智能售賣點，期望為遊人帶來更好的海濱體驗。



灣仔海濱首個潮流輕食飲品智能售賣點今（21日）起試業，出售雪糕和咖啡等食品。（歐嘉樂攝）

正式投入服務後推展至24小時運作

維港海濱首個潮流輕食飲品智能售賣點位於灣仔「水上運動及康樂主題區」，以兩卡列車外型作外觀設計，與場地的另一展出 — 港鐵「烏蠅頭」退役列車互相呼應。售賣點試業期間的服務時間為每日上午7時至晚上11時，並會在正式投入服務後才推展至24小時運作。

接受多種電子支付方式付款 日後再增八達通

試點出售的食物包括多種口味和款式的雪糕、爆谷、咖啡和棉花糖等：

1. 雪糕（日本牛乳、沖繩海鹽芝士、比利時朱古力、日本波子汽水）$32

2. 雪糕（日本牛乳x沖繩海鹽芝士、比利時朱古力x日本波子汽水）$35

3. 爆谷（正常糖、無糖、朱古力、焦糖）$35

4. 棉花糖（共17個款式）$35

5. 抹茶鮮奶（熱）$30、抹茶牛奶（凍）$30、摩卡咖啡（凍/熱）$32、鮮奶（凍/熱）$18、拿鐵咖啡（凍/熱）$32、特濃咖啡（凍/熱）$32、美式咖啡（凍/熱）$32、抹茶咖啡拿鐵（凍）$35、朱古力（凍/熱）$30、卡布奇諾（熱）$32

售賣機接受多種電子支付方式，包括信用卡、流動支付（包括 Apply Pay、Android Pay及 Google Pay）和二維碼支付。發展局預計第四季會增設八達通支付功能，目前也不收現金。

首個輕食飲品智能售賣點售賣牛奶、海鹽芝士、朱古力和波子汽水4款口味的雪糕。另有3種口味的爆谷、5款冷熱飲品、超過10種不同造型的棉花筒。（歐嘉樂攝）

市民指食品價錢合理、味道不錯

有常到海濱踩單車的市民率先品嚐雪糕和爆谷。湯先生認為海濱有更多餐飲是一件好事，指：「個維港咁大咁靚，多啲餐飲設施會畀多啲人多啲理由嚟觀賞（維港）。」他認為售賣點的食品價錢可以接受；其兒子認為售賣點的雪糕味道不錯，認為其較外面店舖的雪糕更多冰，而自己正正喜歡多冰的雪糕。

湯先生和兒子認為售賣點出售的食品價錢合理，而且味道不錯。（歐嘉樂攝）

發展局：視乎情況推出更多食品和售賣點

發展局高級工程師（海港）胡穎如指，會是乎情況及食品受歡迎程度，加入不同的食物口味。她指市民若在購買過程上遇到問題，可根據售賣機上的聯絡方法，以電話或電郵方式聯絡營運商。她補充，營運商會在非繁忙時間為智能售賣點進行一天至少一次的清潔，以保持設備衛生。

第二個智能售賣點將設觀塘和茶果嶺海濱

另外，發展局會檢視灣仔海濱智能售賣點的運作和成效，籌備第二個位於九龍東觀塘和茶果嶺海濱的智能售賣點，目標在今年年底啟用。發展局亦會繼續和海濱事務委員合作，在海濱試點探索各類餐飲和零售選項，讓更多市民享用。