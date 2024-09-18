天水圍新公園6米高滑梯啟用半個月即要維修　街坊：政府嘢唔出奇

上月28日才啟用的天水圍北游泳池暨遊樂場，主打的6米高的巨型滑梯啟用半個月已被圍封等候維修。



記者周一（16日）到場視察，目測滑梯底部出現一條超過20厘米的裂縫。有街坊指，現場已圍封約一星期，但至今未有公布維修時間。也有街坊認為地盤施工多年但開幕僅啟用一段時間便報銷，直言「政府啲嘢都唔怪（出奇）㗎啦！」



天秀路遊樂場於8月28日啟用，設有一條6米高滑梯，惟不到半個月，有關滑梯已圍封待修。（郭梓謙攝）

位於天秀路公園的天水圍北游泳池，入口一側設有一個遊樂場，包括涉事的6米高巨型滑梯，以及攀石場。記者現場所見，有不少家長帶同子女遊玩。滑梯連同入口處現時已經圍封，而滑梯其中一節底部出現逾20厘米的裂縫。

有街坊表示，滑梯已圍封約一星期，不過從未得知實際維修時間。

居於附近的謝先生向記者表示，不解地盤施工多年，為何遊戲設施啟用不到半個月，滑梯便出現問題，直言「政府啲嘢都唔怪（出奇）㗎啦！」他曾向駐場物管公司查詢為何沒有維修，結果獲對方回覆稱「唔知」；被問到會否擔心其他設施出現問題，謝先生則回應稱「唯有睇實啲（小朋友）！」

另一位帶同兒子來遊玩的謝小姐則指，一星期前途徑天秀路公園時，已見設施被圍封。