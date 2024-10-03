天線得得B事件翻版？尖沙咀飾品店3.8萬元兔展品斷腳　店家不追究

尖沙咀K11 Musea內一家飾品店周三（2日）在社交媒體發文，指店內一隻大型兔仔展品被弄斷雙腳，對此感到遺憾，並貼出閉路電視鏡頭拍下的片段，顯示事件疑與一名男家長與兩名小有關，但片段未能清楚顯示兔仔展品被毀的整個過程，而店家發現時，有關人等亦已離場，最終無法查證緝「兇」。



事件在網上傳開後，有不少網民為展品被毀感到惋惜，但因為該展品標價38,000元，有網民批評店方在行人通道置放昂貴物品，結果發生意外，無疑令人聯想起「男童挨跌天線得得B」事件，惹來網上熱議。不過，店方今日（3日）向《香港01》表示， 已聯絡創作該展品的陶作家歐卓妍（Cathy Au）可以修復展品，並重申不打算追究。



至於陶作家歐卓妍亦在其社交平台回應稱已就事件報警，若家長最終「自首」，相信會酌情處理，但她表示對作品如此完結生命感到不甘。



事發的飾品店位於K11 Musea一舖位，記者今日到場向店員了解事件，指受損的展品已被搬走。店家重申對事件感到遺憾，事發後已報警備案，但因為不知道何人損壞展品，而且創作展品的陶作家認為可以修復，所以不打算追究，店員稱：「件事過咗去就過咗去。」店家補充指，該展品已放置了一段時間，旁邊有放置告示牌，提醒客人不要觸摸。

據店員向記者說，事發為昨日（2日）約中午12時，店員正在店內準備，後來發現該隻兔仔展品已悄然無聲地損壞了，橫躺在地上。由於當時並無店員目擊事發過程，亦無人主動向店方表示弄毀展品，店方只好翻查閉路電視片段。

從店方在網上發布的閉路電視片段，看到有兩名小童接近兔仔，疑以手觸摸兔仔，其父親亦趨前以右手觸摸及搖晃兔仔耳朵。隨後小童似受驚退後，而該名父親亦蹲下來，估計兔仔當刻已損壞。一名穿白色上衣的同行男子則拿出手機從旁拍照，該名父親慢慢放下兔仔後，一干人等離開。

店內另一隻兔仔展品，與受損兔仔展品均由本地年輕陶作家歐卓妍（Cathy Au）以人手製造。（吳美松攝）

飾品店原展出兩隻高約95厘米的兔仔展品，均由本地年輕陶作家歐卓妍（Cathy Au）以混合物料製成，放置在店舖內展出，讓人認識該名藝術家的作品。店方稱，本身沒打算出售兩隻兔仔展品，標上價格只是為了令人了解其價值等；而放在店面位置是因為想讓顧客更好地欣賞藝術品。

店家又指，他們曾在店內辦了一個有30至40人的活動，當時都沒有人碰撞到展品。而被毁的兔仔不只雙腳貼地，屁股位置也坐在一小塊草皮上，所以單憑閉路電視，很難看清是該名父親還是小童弄壞展品，亦不清楚是如何破壞展品。

店內亦有展出藝術家其他以兔仔主題的作品。（吳美松攝）

被毀展品的創作者、本地陶作家歐卓妍在ig回應事件。（歐卓妍ig截圖）

創作者回應已報警：對作品如此完結生命感到不甘

創作展品的陶作家歐卓妍在個人社交平台表示，小琪是前後實驗4次所做出來，製作過程中有好大壓力，近乎崩潰，一度想過放棄。她又表示，製作小琪所需的技巧比以往精細，完成作品是希望回應支持者的期待與證明自己，因此堅持到完成、見到作品在K11展出時，十分感動，又認同網民指「(作品)企到五日算係賺到」。

她認為，這個作品記錄了自己的「情緒旅程」，自己十分喜歡，當初開價38,000元「冇預會有人去買」，打算完結展覽後自己收藏。

她稱已就事件報警，若家長最終「自首」，相信會酌情處理，但坦言對作品如此完結生命感到不甘，又無奈問：「大家都付點責任尊重大家嘅東西不好嗎？」