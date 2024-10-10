東涌東海濱長廊「打卡」新地標 逾300紙飛機燈飾寓意夢想高飛
撰文：蕭通
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去年施政報告鼓勵全港18區，為當區設置富有特色的「打卡」地標。離島民政處於東涌東海濱長廊設置兩組名為 「夢翔．島聚」的新大型藝術裝置，並於 今日（10日）邀請逾20名中學生率先體驗 ，在新「打卡」地標下寫生。
「夢翔」象徵天空，透過超過300架帶著日出漸變色調、指向區內香港國際機場的紙飛機懸掛燈飾，鼓勵大眾仰望天空，享受陽光同海風，感受大自然。同時象徵離島民政處同離島各界群策群力，致力使市民的希望同夢想得以展翅高飛。
「島聚」代表大地，為一套以離島區地形輪廓為靈感、獨具特色的公共家具設施。「島聚」不僅能為公眾提供休憩場所，桌椅上更印有離島區嘅地標及有趣冷知識，展現區內獨有地形面貌與文化歷史。
離島民政處表示，「夢翔．島聚」不僅是「打卡位」，更融合藝術與社區文化。讓訪客能找到屬於自己的靈感同夢想，並享受與家人朋友歡聚時光，讓東涌東海濱長廊成為一個連結人與自然、歷史與未來的特別場所。
「夢翔．島聚」並將於周六（12日）舉行揭幕禮，詳情如下：
日期：2024年10月12日（星期六）
時間：下午4時30分至7時
地點：東涌東海濱長廊
節目包括：摺紙工作坊、以「夢想」為主題嘅分享環節、青年樂團表演、燈飾裝置亮燈儀式
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