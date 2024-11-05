天水圍天盛街市肉檔違規　288公斤冷藏牛肉當新鮮出售被食環釘牌

食環署今晚（5日）公布，今日在天水圍天盛街市一間持牌肉檔，檢獲約121公斤懷疑冷藏牛肉，以及約167公斤預先包裝冷藏牛肉，即合共涉及288公斤。食環署人員已抽取牛肉樣本檢測防腐劑，如有足夠證據，將提出檢控。此外，由於持牌人涉嫌將冷藏肉當新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，正取消其新鮮糧食店的牌照。



2024年11月5日，食環署在天水圍天盛街市一間持牌新鮮糧食店，檢獲約121公斤懷疑冷藏牛肉，以及約167公斤預先包裝冷藏牛肉。（政府新聞處圖片)

抽取牛肉樣本檢測防腐劑 如有證據將提出檢控

食環署表示，一直致力打擊以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售，今日在天水圍天盛街市一間持牌新鮮糧食店，檢獲約121公斤懷疑冷藏牛肉，以及約167公斤預先包裝冷藏牛肉，並已即時封存作進一步調查。

食環署人員亦已抽取牛肉樣本檢測防腐劑，如有足夠證據，將提出檢控。由於該店鋪持牌人涉嫌將冷藏肉當作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開程序取消其新鮮糧食店的牌照。

食環署正展開程序取消涉事新鮮糧食店的牌照。（資料圖片）

未能提供送貨單供查核 已發出口頭警告

食環署又指，該新鮮糧食店負責人未能提供送貨單供查核，亦違反相關持牌條件，已發出口頭警告。發言人指，以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，同時牟取暴利的經營方式，亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。

發言人又指，任何人未有批簽而售賣冰鮮或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。食環署會定期巡查持牌新鮮糧食店和街市肉檔，也會積極處理接獲的投訴。