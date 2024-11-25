渣打藝趣嘉年華巡遊12.1舉行　警下午封銅鑼灣東角道、記利佐治街

「渣打藝趣嘉年華」壓軸巡遊將於12月1日舉行，並以歷險小說《八十日環遊世界》為題，10座巨型木偶及逾500人隊伍將由維園出發，巡遊至記利佐治街及崇光百貨。警方表示，當日下午2時30分至4時30分實施特別交通安排，封閉部份路段，包括東角道、記利佐治街、介乎百德新街與告士打道的京士頓街西行線、介乎京士頓街與記利佐治街的百德新街。



巡遊路線。（主辦方提供）

「渣打藝趣嘉年華」一連兩日（11月30日及12月1日）在維園舉行，屆時將有15個互動藝術攤位、舞台表演、現場故事演講、非洲鼓樂坊、以及逾1,000件藝術作品展覽。

其中，「壓軸巡遊」及啟步禮將於12月1日進行，活動以歷險小說《八十日環遊世界》為主題，10座約4米高的巨型木偶以及逾500人的巡遊隊伍，於下午2時30分由維園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返，料下午4時正完結。

警方表示，將於當日下午2時30分至4時30分實施特別交通安排，以配合於銅鑼灣舉行的一項公眾巡遊活動。

下列道路將會封閉：

．東角道

．記利佐治街

．介乎百德新街與告士打道的京士頓街西行線

．介乎京士頓街與記利佐治街的百德新街



視乎交通及人潮情況，下列道路或會封閉：

．糖街

．加寧街

．介乎百德新街與告士打道的京士頓街東行線

．介乎高士威道與告士打道輔助道路西行的告士打道

．介乎告士打道南行與北行的調頭支路

．摩頓台天橋南行線



下列改道措施將會實施，直至道路重新開放為止：

．沿百德新街南行的車輛須左轉入京士頓街東行

．沿告士打道北行的車輛不准左轉入京士頓街西行

．如有需要，沿怡和街東行的車輛不准轉入糖街

．如有需要，沿維園道天橋往大坑一帶的車輛須改經維園道東行、永興街、英皇道及銅鑼灣道

．如有需要，沿維園道天橋往大坑道的車輛須右轉入告士打道西行

．如有需要，沿告士打道西行的車輛不准左轉入加寧街及百德新街南行

．如有需要，沿加寧街南行的車輛須左轉入京士頓街東行



車輛將於下午2時30分起被禁止進出受影響地區內的停車場，直至道路重新開放為止。以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走。

警方表示，會視乎該區當時的交通及人潮情況實施上述交通安排。市民應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。