【新蒲崗變天】後巷加壁畫 　擴闊行人路　建公共休憩空間

作為傳統工廠區的新蒲崗，多年來總予人一種殘舊感覺，但是受到九龍東一帶的發展潛力所帶動，新蒲崗未來將有一番新氣象。 發展局於2018年進行《新蒲崗商貿區的行人環境及交通改善計劃-可行性研究》，為逐漸改善區內轉型作商貿用途。據區議會文件，新蒲崗將劃分三條主要走廊，以改善行人環境，又會利用公共藝術，美化後巷和街景。

基於九龍東轉型的動力，政府計劃將起動九龍東的措施，延伸至新蒲崗。（區議會文件）

基於九龍東轉型的動力，政府計劃將起動九龍東的措施延伸至新蒲崗。區議會文件指，基於區內現有的步行環境及預計將來的行人流量，為區內三條主要走廊，即大有線、四美線和三祝線提出改善行人環境建議。而三祝街的停車場搬遷後（即於四美街地下停車場建成後），將原址改建為公共休憩空間，同時提供便捷的通道，前往該青少年聚腳點。

區議會建議通過一系列行人改善過路措施。（區議會文件）

新蒲崗區議員雷啟蓮回覆《香港01》稱，歡迎改善新蒲崗商貿區的計劃，但研究中的部分建議太理想：「改善行人環境係做到，但有啲位要完全禁車，係咪又真係做到呢？例如四美街新增的停車場應該增加出入口，否則到時又係塞。」雷啟蓮建議局方多利用地下通道：「既然都係要掘路，不如利用地下隧道，或其他方案，全面減少路面擠塞的情況。」

區議會文件指，大有線將現有行人輔助線改為交通燈控制，避免人車爭路，並建議擴闊行人過路處，紓緩行人等候過路時的擠塞情況。（區議會文件）

四美線則會重置並擴闊彩頤里行人過路處，並研究安裝智能交通燈控制可行性，以加強與四美街地區休憩用地的連接，並提升行人暢達度。（區議會文件）

三祝線會於景福街增設行人過路處，以滿足未來行人過路需要。（區議會文件）

至於部分後巷，將加入壁畫裝飾，利用公共藝術加強社區於後巷的參與度，同時美化新蒲崗商貿區的街景，包括改善和美化行人路路面、街燈及行人指示標誌，並增加綠化空間。

後巷部分將會重鋪，以分隔後巷行人路面與行車道，並研究部分後巷改為行人專用，吸引更多行人使用後巷。（區議會文件）