【寒流將至】唔怕黑但都怕凍　有心人為流浪貓製避寒箱

雖然香港過了一個溫暖的冬至，但據天文台預計，下周最低氣溫只有12度。寒流回歸，有家的主子們可以鑽入奴才懷中取暖，但街上流浪動物可以如何？有愛貓人士就決定用紙皮箱，製作簡單避寒箱，在箱上貼出「只放幾天，希望包容不要取走」的告示，更在網上呼籲各區熟知流浪貓情況的市民一同製作，希望能集各區有心人之力，幫助無家可歸的浪浪渡過寒冷冬天。

寒流將至，有家的主子們可以鑽入奴才懷中取暖，但街上流浪動物可以如何？(「西環貓奴」FB圖片)

天氣寒冷時，人可以到避寒中心休息，對於街貓，牠們也可以有臨時性質的「避寒箱」？Facebook專頁「西環貓奴」一直關注西環一帶的流浪貓，版主早前發帖，指只要花少許時間，就可製作簡單的避寒箱，讓街上的流浪貓可在寒流中，獲得棲身之地。「只要去超市拎啲唔要嘅紙皮箱，加啲唔要嘅舊衫，好簡陋嘅就可以，基本上可以話係冇成本。」據版主指，她在去年亦有製作避寒箱，留意到街貓「真係會入去」，「天氣冇咁凍當然唔使放出嚟，但突然轉凍嘅話其實仲慘，流浪貓會適應唔到，所以先會放啲箱出嚟。」

版主表示，放置避寒箱只屬臨時性質，當最冷的日子過去，便會逐一收回，亦會注意不影響環境衛生，強調最重要是不要製造垃圾，令街坊反而對流浪貓產生反感，亦會選擇較隱蔽的位置來放箱，減低他人的注意，以免成為虐貓人士的「機會」。她又呼籲各區有心的愛貓人士一同製作，「一個人冇可能做到18區嘅貓，而且每一區嘅流浪貓情況都唔同，所以需要大家幫手照顧。」

不過「西環貓奴」呼籲，如果真要製作避寒箱，最好先留意一些注意事項，包括以下數點：

1.拾到紙皮箱後，前後要𠝹出兩個出入口

2.要在箱內鋪上舊衣物，才可有保暖作用

3.應找一些隱蔽位置放置，如覺得區內有可疑人士，箱上不要寫字條

4. 不贊成用保暖包，因貓隻或會受傷，或抓開暖包誤食暖包內的物料

注意事項可參考以下連結：



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