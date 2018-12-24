【聖誕好去處】中環燈飾延長亮燈時間　特設音樂表演及報佳音

每年平安夜及除夕，尖沙咀海旁的璀璨燈飾，都會吸引大批市民前往歡度節日，今年市民可以多一個選擇，皆因旅發局於中環海濱舉辦「國際燈光藝術展」及「皇后像廣場聖誕樹」，更將於今日（12月24日）及除夕夜（12月31日）特別延長亮燈時間至凌晨1時。現場亦會有音樂表演及報佳音活動，營造節日氣氛。

旅發局今年首次於中環海濱舉辦「國際燈光藝術展」，共展出18件來自香港及世界各地的創意燈光藝術作品，例如「Angels of Freedom」、「Talking Head」、「Tapping」等等。另外，皇后像廣場亦有一棵19米高的巨型聖誕樹，聖誕樹以冰雪為主題，一反傳統以藍色燈光造成一棵藍色聖誕樹。

為與市民歡度節日，旅發局特意將燈飾及聖誕樹的亮燈時間，由下午5時至晚上11時延長至凌晨1時。此外，旅發局亦安排一系列節日限定的節目：

銅管五重奏及色士風四重奏表演

日期：12月22日至12月26日

時間：下午5時30分至晚上7時45分、晚上8時30分至9時30分

地點：皇后像廣場、中環海濱

銅管五重奏及色士風四重奏樂隊會輪流出場，演奏多首經典聖誕歌曲。（旅發局圖片）

美食車

日期：12月23日至2019年1月1日

時間：下午5時至晚上11時

地點：中環海濱

參加美食車：「The Butchers Truck」、「大師兄美食車」、「有得餃水餃專門店」

美食車將會於「國際燈光藝術展」會場輪流到場坐陣。（旅發局圖片）

詩歌班聖誕報佳音

日期：12月22日至25日

時間：下午5時30分至晚上7時45分

地點：皇后像廣場

詩歌班會於皇后像廣場現場獻唱，為聖誕報佳音。（旅發局圖片）

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