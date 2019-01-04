【堆積如山】西環集運站通道當貨倉遭投訴　店主指被針對心淡結業

有西環街坊在「均益二期老友記」的社交群組中，大鬧某間集運自取點商店霸佔商場走廊通道當貨倉，並將堆積如山的貨物拍攝成圖輯般，上載到網上群組，引來熱議。《香港01》到大廈了解，管理處指該貨物堆積如山，擔心塌下會傷及途人，而商店屢勸不聽。惟商店少東則指管理處玩針對，更向記者透露因長期受壓，正考慮結束業務，關閉集運點，只求減少紛爭。

平日一個早上已堆滿約30件大小不一的貨物，管理處怕塌下會傷及途人。（羅鈺歡攝）

西環為人口老化區，其中均益大廈二期商場一向多長者出入，地下商場多是老字號店舖，包括水電工程、理髮店、浴足按摩及美容院等，記者約中午12時到場調查，人流也不多，唯獨一間寫著裝飾工程的店舖門外，擺滿約30件大小不一的貨物，應該就是街坊投訴的那間集運自取點。

該商場的管理員向記者解釋事件，指曾因集運店的貨物堆滿店舖門外，佔用公共空間兼阻塞通道而 多次報警，管理處的楊總管坦言：「我們無針對任何人，只是看到情況阻礙通道，間舖又遲遲未開門，唯有用合法途徑報警叫消防來查，但他們只作勸喻，過幾日又打回原形。」

西環均益大廈二期超過40年樓齡。（羅鈺歡攝）

尤其淘寶訂貨高峰期十一至十二月，貨物擺放到大廈入口樓梯，楊續說：「因為不知道送來的貨物輕重，而且大小不一，一旦塌下而剛好有人經過，便會做成傷害，加上這裡多老人家出入，他們步伐緩慢，只怕貨物倒塌時都難及時避開。速遞員送貨，懶理你有無開門就隨手掉下，堆在店舖前，但你作為店長係咪應該早點回來處理呢？」均益大廈預今年年中進行大廈維修，管理處希望屆時重設管理條例，將商場內的設施漏洞一次過拆掉。

記者約在上午十一時已來到該店，惟店舖仍未開門，至午膳後終等到集運店開舖。記者向店內中人表明來意，正在執拾貨物的店內男子自稱姓林，是該店店主的兒子：「老實說，我都想將貨搬入去，但入面真的不夠位，我這間舖都租了差不多十年，要不是和我爸分租，我真的做不來。我問心清者自清，不用幫我澄清，因為我都做到好心淡。」這店舖原是林先生父親的裝飾工程公司，但父親將近退休，他才把整間舖轉形為集運點。

林指集運點基本上收支不平，他說：「講真我這盤生意可說是無利潤，我們叫做幫幫街坊，你可以不相信，但這個是事實。」當記者問到為何不早點開門處理貨物，他無奈表示：「誰不知要請個人同早點開舖，但全部都是成本，有時連自己份糧都不夠，我都打算做到下月便不再做。」他說每件貨物小件收5至7元，大件貨物才收數十元，扣除成本每月只賺8,000至10,000元，晚間還要當兼職才足夠生活，加上放工時間才有客人取貨，唯有早上多作休息，故至午後才開舖處理走廊貨物，但他也承認阻塞通道是不對。

集運店林先生說做到心灰意冷，計劃下月結業。（羅鈺歡攝）

有西環街坊表示，在均益附近的集運自取點只得兩間，均益二期為其中一間，而且費用比其他速遞公司平兩倍，吸引不少街坊幫襯。剛好來取貨的趙小姐聽到有可能結業，大感失望：「希望不是真啦，因為這裡最低收費13元，如果結業附近取貨的街坊會很不方便。」



林承認每日都有部份時間佔用走廊的公共空間，他希望是次商場糾紛可以早點平息：「有時口水真的會『浸死人』。」