【財仔追錯數．查無此人】公屋戶狂收追債信　纏繞兩年報警不受理

陳小姐與家人同住荃灣某公共屋邨逾二十年，惟兩年前起陸續收到約廿封來自三間財務公司的追債信件，不過收信人並非家中任何一員。她曾向郵局退回信件、到警方備案、找房屋署協助，甚至致電財務公司更正資料，但仍無果。情況持續至今，令她擔心某日有人「上門追數」，幾近崩潰。

兩年收廿封追債信

陳小姐約在兩年前起，不斷收到地址正確、但收件人是黎姓男子（譯音：LAI）的信件。由於家中無此人，她每次均沒有拆開信件，未知信中內容，原封不動將所有信退回郵局。



至去年9月，陳小姐再收到不明來歷的信件，惟沒抬頭，故不以為然拆開來看。未料開信後始知是一封追債信。信中內容指該名黎姓男子欠款，見字速電。事件令陳小姐非常害怕，「呢封信啲字大大隻，係40、50 font size，驚死你睇唔到。」



未幾，她再收到另一間財務公司寄出的信，指明給該男士。陳小姐估計，以往未拆的信件都有可能是財務公司寄來追債的信件：「都唔知佢爭落幾多街數。」事後她曾向鄰居查詢，惟未有人收過類似「奇怪」的信件或非住戶的信件。

雖然信件未有提及欠款後果，但大字體令人感到不安。(相片由受訪者提供/圖片經後期處理)

擔心被上門追數

陳小姐事後曾報警，惟警方不受理，反指信件未構成恐嚇成分，沒有危害人身安全，無法備案，建議她找房屋署處理。房屋署其後已出信證明屋內並無黎姓男子，並勸籲勿再郵寄任何信件及因相關事宜到訪。



陳小姐及後將信件貼出門外，以防有收數公司上門追債時，可知悉情況。但去年底她再收到第三間財務公司的信，信中則提及受一銀行委託，向黎姓男子追討約77萬元欠款。信中強調，若三日內未能還款，將派人到訪。



由於事態嚴重，陳小姐致電信中所註明的銀行及財務公司了解，惟銀行職員表示「唔關我哋事，因為封信係收數公司出，有咩搵返收數公司」；財務公司則指，核對住址後發現「有啲奇怪」，將會取消該住址。不過其後又再故態復萌，再次收到該間財務公司發出的信件，令陳小姐相當無助，「我𠵱家都唔知點算。」

陳小姐一共收到來自三間財務公司的追數信，有些更沒有抬頭。(相片由受訪者提供/圖片經段期處理)

雖然陳小姐曾在家門前貼出房屋署的證明，指現址沒有黎姓男子居住，但仍不時收到追數信。(相片由受訪者提供/圖片經段期處理) 警方、房署均無法處理 房屋署近日再聯絡陳小姐。她引述負責其屋邨的房屋署副經理指，因為私隱條例，無法檢查黎姓男子是否同屋邨住戶。「房屋署話𠵱家冇任何嘢可以做，除非警方開file查案，需問房屋署拎資料，否則唔會向我提供更多資料。」 她又引述房屋署表示，現時只是郵差派錯信，她並非事件上的受害者，「你聽到真係……我𠵱家咁樣都算係被滋擾，兩年來都咁樣，我會擔心會唔會真係有人上來收數，佢竟然覺得我唔係受害者，成件事好唔合理。」 《香港01》向警方查詢是次不備案的原因，以及如再有市民發生類似事件的一般處理程序。警方回覆時僅表示，對每宗個案均會按實際情況及既定程序，以認真及專業的態度處理；如有證據顯示案件涉及刑事罪行，定會作出適當跟進。但如果警方不受理，市民可如何自保？警方未有回應。

律師建議陳小姐將房屋署證明寄及財務公司，以證住址無欠款人。(資料圖片)

律師：向財務公司出信說明

執業事務律師梁永鏗表示，警方設有針對以非法手段追討欠款的調查小組，但在上述個案中，財務公司的手段不算非法，也不構成滋擾，「只係寄錯信，啲信又唔係你嘅，唔等於之後真係會發生激烈行為。」他說，除非成功證明被人盜用資料，警方才會基於有罪案發生，立案調查。

他認為陳小姐的角色較被動，可以做的並不多，建議她向財務公司出信，證明住址內並無該欠款人，及安排專業人士在家門前安裝閉路電視，當發生激烈行為時，可以成功搜證，保障自己。他又提醒，若然信件地址或收件人錯誤，即不屬於本人，不應該保存及閱讀信件，理應向郵局退回有關信件，並表明住宅並無此人，否則有機會構成侵犯私隱及刑事毀壞。