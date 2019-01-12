【越野跑】香港第一人　消防員跑手四大極地馬拉松奪冠

剛踏入2019年，去年你所訂下的目標，達成了多少？活躍於山界的黃浩聰，可說是超額完成。身為消防員兼越野跑手的他，去年走遍納米比亞、戈壁、智利和南極四站，以三冠一亞的成績獲得2018年「四大極地超馬巡迴賽」的總冠軍，用最快速度跑過了沙漠、河澗、雪地的高山低谷。四大極地的難度很高，風景也美，但走到世界盡頭，他最後最想念的還是家中太太和三個兒子；最想做的，也不過是回家吃碗熱粥、喝杯奶茶。作為「香港第一人」成為四大極地比賽的王者之後，在2019年，他又有甚麼新的目標？ 攝影：梁鵬威

今年31歲的阿聰，早前奪得2018年「四大極地超馬巡迴賽」的總冠軍。(梁鵬威攝)

今年31歲的阿聰，約8年前開始玩越野跑，當初只是「捱義氣」，代無暇出席的朋友參加比賽，豈料一試愛上。由30公里的樂善盃，到後來50公里、100公里、以至168公里的比賽，當時香港跑山的風氣還未盛行，如今香港越野跑比賽愈來愈多，每年大大小小的比賽有百多個，阿聰亦和一些跑友一樣，轉戰外國賽，包括環富士山越野賽(UTMF)、環勃朗峰超級越野耐力賽(UTMB)、撒哈拉沙漠馬拉松(MDS)等等。而他在2018年初決定參加世界四大極地超級馬拉松巡迴賽(The 4 Deserts Race Series)，月前完成南極最後一站並奪得總冠軍，被不少人稱為「越野跑王者」。

阿聰指，即使任職的是消防員，工作也會悶，是越野跑令他重新找回熱情。(梁鵬威攝)

做消防員都會悶 自細通山跑 越野跑尋回熱情

「我細細個就好鍾意跑嚟跑去，一放學就走上山，我嘅童年係喺山上渡過。」生於基層家庭的阿聰，形容童年時最好的娛樂，就是與一班同學走到山上感受大自然，簡單卻很快樂，「但係好現實，嗰個年代屋企人都會覺得讀書先有出路，唔鼓勵通山走。」隨着年紀漸長，這個興趣也並沒好好發展，19歲的他，畢業後去了投考消防員，一直做至現時。

「啱啱踏入社會時，要適應個社會環境，適應部門文化，同想像中嘅好唔同，當時係會覺得，咩夢想都冇晒。」即使任職的是消防員，但工作並非天天如《火速救兵》般刺激，就如很多社會新鮮人一樣，阿聰未能在工作上找到100分的滿足感，很多時要面對「依足規矩」的場面，以及大量的文書工作。是越野跑，令他重新找回對生命的熱情，「我發覺係搵返童年時候嘅夢想，令個人有返動力同目標，所以我認定越野跑係我未來想發展嘅運動！」

阿聰認為，人的本性喜愛親近大自然，走到山上，可以領悟很多：

「喺大自然嘅面前，你會學習到好多嘢，譬如大帽山呢度，係全香港最高嘅山，個山唔會因為任何人一個身份、地位而去遷就你......你會發覺，大自然嘅力量係好偉大，人類嘅力量好渺小，而喺大自然面前人人都平等。」

四大極地比賽橫跨了亞洲、非洲、南美洲及南極洲，地形、天氣各有特色，此為第一站非洲納米比亞沙漠。(「Wong Ho Chung 黃浩聰」FB圖片)

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橫跨四大洲 四大極地難度有幾高？​

香港最高的山也不過900多公尺，去到外國甚至是「四大極地」，相比一般的越野跑比賽要困難得多，而極地比賽更要求參加者自行規劃一連7天的飲食、裝備等。今次阿聰以雙腳跑過了非洲納米比亞沙漠、蒙古戈壁沙漠、智利阿塔卡馬沙漠和南極，四站分開數月進行，橫跨了亞洲、非洲、南美洲及南極洲，地形、天氣都各有特色，路況也是千變萬化。「譬如會跑過鹽田地，地面凹凸不平，雖然冇咩攀升但要用特別技巧去跑；亦會跑峽谷、草原，有河流係要跳落水過澗嘅，而沙丘個難度係最高，每一步隻腳都會陷晒入去，會流失好多體力。」阿聰說，以上這些已經難捱，但最難適應的，還要數壓軸的南極一站。

壓軸的南極最終站，對跑手體能和裝備要求都十分嚴格。 (「Wong Ho Chung 黃浩聰」FB圖片)

「雪地同沙丘個感覺好似，都係好難跑，踩入去時唔知佢會係軟定硬，同埋有機會踩落冰水水氹！」阿聰指，曾因此踏入水深至腰的水氹，而寒冷天氣也是一大難題。在初抵南極時，阿聰曾因身體未適應嚴寒而出現發燒，令首日比賽的成績大幅落後。「對手可能係來自歐洲等比較凍嘅地方，唔怕凍喺雪地跑已經係好大優勢，我哋香港人係會比較難，所以要喺裝備上調節。」他表示，要在保暖和保持速度之間取得平衡，結果他在4日內就完成250公里的賽事，超額追回差距。

跑到世界盡頭，有沒有最喜歡的風景？

「當我見識過歐洲啲山有幾高有幾大，認定嗰度已經係最靚；但係去到沙漠，雖然只係一片啡色，但就好浩瀚。到我去咗南極，有企鵝、有鯨魚，同埋形狀獨特、被水浸住而變成藍色嘅冰塊。只可以講，大自然真係好奧妙，冇話邊一種係最靚。」

前往南極比賽的費用十分高昂，幸當時阿聰得到家人、朋友及不少山界人士的支持。(梁鵬威攝)

南極終站費用10多萬 阿聰：跑完最掛住香港



在2018年可以拿到四大極地馬拉松的總冠軍，阿聰表示，實在要多謝家人和朋友的支持。原來賽事每一站的報名費和旅費動輒需逾5萬港元，主辦機構在頭3場都有給予免費名額予一些「特邀選手」參加，阿聰亦是其中之一。但在最後一站南極賽事，則最為昂貴，亦需自費參加，「南極嗰邊對選手本身嘅條件和要求係最高，而個成本亦高，所以報名費大約係10萬，旅費係大約3萬，本來都諗住放棄，但有朋友勸我唔好，話如果我成功去到，係可以鼓勵好多香港人。」當時阿聰一班兄弟曾表示用「半年人工」支持他出賽，而妻子則為他發起眾籌，結果在68小時就成功籌得大部分款項。

「不停去追一個目標，完咗之後先發現，最掛住嘅都係香港。」阿聰說。(梁鵬威攝)

「喺追求四大極地馬拉松嘅過程，離開咗家人好多個月，不停去追一個目標，完咗之後先發現，最掛住嘅都係香港，最想做嘅事都好簡單，就係同屋企人一齊過。」阿聰指，比賽令他更珍惜身邊的人，而在下一年，他除了希望自己的越野跑能再創佳績，亦希望能做到承傳二字，「希望可以教人跑、帶人跑，希望年輕人會因此改變生活態度，甚至影響生命......我希望如果可以跑嘅話，會一直跑到我行唔郁為止。」