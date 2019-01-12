【越野跑】比賽、跑會百花齊放 香港係越野跑「夢幻都市」？

近年山野風氣盛行，愈來愈多港人喜愛在假日時來到各大行山徑。除了露營和行山 ，越野跑也受到不少人的歡迎。月前贏得「四大極地馬拉松」總冠軍的黃浩聰(阿聰)，自2011年開始玩越野跑，見證着這個運動極速興起，認為這個運動正在發展當中，而香港的環境，對跑手來說是又愛又恨。 攝影：梁鵬威

近年山野風氣盛行，越野跑運動也愈來愈受歡迎。(梁鵬威攝)

「都市人工作繁忙，其實好需要一個釋壓途徑，當我們回歸大自然時，其實可以好好抒發壓力。」阿聰指，越野跑本身是個很有魅力的運動，過去或因裝備、知識等相對缺乏而未見普及，當年只有約4、5個如「毅行者」等的大型越野比賽，但近年卻因文化、壓力等，愈來愈多人加入越野跑行列，這個運動快速興起，「喺呢幾年間多咗好多比賽，每年喺香港有過百個大大小小嘅比賽舉行。雖然未算係好成熟，未去到奧運層面，但自去年開始有一個『世界越野跑錦標賽』，係正正式式可以代表一個地區去參賽！」

都市人工作壓力大，回歸大自然或可找回片刻寧靜？(梁鵬威攝)

現今科技和電子產品對生活帶來很多便利，但也令人忽略了很多與生俱來的能力，阿聰認為，大自然除可以洗滌心靈，對個人成長也有很大好處。要做運動，對都市人來說看似十分奢侈，任職消防員的阿聰就會選擇「通勤跑」，「我喺機場返工，會由元朗(住處)跑去青衣，再轉搭機鐵；放工時會由東涌跑去欣澳，然後搭港鐵返屋企。」他認為，重要的是將自己生活條件配合訓練，要找到適合自己的訓練方法。

日常生活中要找時間做運動，其實比想像中容易。(梁鵬威攝)

很多香港的行山徑都經過修葺，石屎路徑雖然安全，但也失去了自然地形的挑戰性。(梁鵬威攝)

「其實香港好特別，一個咁細嘅城市，可以容納到咁多比賽同時進行，亦有咁多參加者、咁多個跑會百花齊放，有人話，香港係越野跑一個『夢幻小都市』。」阿聰表示，香港面積不大，但五臟俱全，山與城市只是一線之隔，交通方便，而兩者的景觀可以在同一張照片中呈現，對很多外國人來說是新奇的事。」

但在越野跑的訓練來說，香港的山野環境卻令人又愛又恨，「有個問題，就係香港嘅山徑修葺得太過人工化、石屎化，跑起上嚟係好好跑好安全，但跑得多，去到外國啲山原來係會唔適應，呢啲都係香港跑手去到外國比賽嘅一個難度。」阿聰說。

阿聰希望，可以跑至「跑唔郁」的一天。(梁鵬威攝)

「我相信每個運動員都會有高峰，同埋總會有一日下滑嘅時候，但我覺得最緊要係任何時候都要享受呢個運動。」阿聰指，雖然跑手體能或會隨年紀增長而下降，但他見到不少年長跑手仍可好好享受越野跑，近期他亦與一班志同道合的朋友成立跑會，主力教邊緣或低下階層的青少年跑步，希望透過越野跑可以改善他們的人生。