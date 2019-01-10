【多圖】吊鐘花初開　上山爭睇「Chinese New Year Flower」

近日天氣稍見回暖，不少行山人士爭相上山，希望可以搶先見「它」一眼。說的是嬌豔欲滴的吊鐘花。吊鐘花因為會在農曆新年前後開花，過去是很受歡迎的年花，又有「Chinese New Year Flower」之稱。日前已有市民在山野之間拍得吊鐘花開的相片，也有人指要專程上山一睹花卉風采。不過專家又有沒建議，吊鐘花最佳的觀賞日期是何時？

+ 2

顧名思義，吊鐘花開花時，花冠有如一個個的銅鈴，其花形特別，花瓣在末端如傘形展開，有人又形容，花朵如同「啫喱杯」般可愛，又因其顏色討好，多為淺粉紅至桃紅色，一直以來甚受歡迎。在香港，野生的吊鐘花一般分佈在不同山野間，例如西貢大枕蓋、鹿湖、港島紫羅山、屯門逕山、城門針山、紅花嶺等都可以見到，而在嘉道理農場內亦有十數株野生吊鐘，更設有吊鐘徑，方便遊客到場觀賞。

長春社總監蘇國賢指，吊鐘花屬本地植物，多數生長於開揚山坡上，早年已被列為受保護植物，禁止採摘及發售，「中國人都鍾意顏色鮮艷嘅年花，以前會有啲人一棵棵咁偷……其實好多植物，都係因為類似原因而被列為受保護。」他提醒大家要「眼看手勿動，又指吊鐘花甚具觀賞性，雖然一月初已經開始開花，但最理想的觀賞日期仍是2月中（接近農曆新年），天氣較好的話，開花時間可持續一星期，到時想看的話就要把握機會了。