【自己山徑自己修】60名義工親手搬木材上山　打造手作步道　

每逢假日，不少市區人都愛往山上跑，加上山野比賽愈辦愈多，郊野公園山徑使用量大大增加，不少山徑路段損毀情況嚴重，同時正面對水土流失問題。有環保團體發起維修山徑計劃，招募60位義工，聯手修復麥理浩徑其中一段，務求打造出可持續發展的山徑步道。

本港郊野公園前年錄得遊客數目逾1,300萬人次，為避免人們過度使用山徑，而對大自然造成嚴重破壞，非牟利組織「綠惜地球」近日舉辦「共築可持續遠足山徑 - 無痕山林教育計劃 」，他們於今年開始舉辦一系列的講座，向公眾傳遞可持續山徑概念，並找來共60位義工，提供一共四次的培訓課程，包括事前的可持續山徑概念講座，以及實地維修山徑，培訓完成後有機會成為核心山徑維修隊義工，未來陸續在全港大小山徑進行維修工作。

一眾義工花上一整天，利用由漁護署提供經處理後的天然木材，親手將木材搬上山徑。（受訪者提供）

上星期，一眾義工到了鄰近馬鞍山的麥理浩徑第四段，為其中約50米的路段進行修復工程。一眾義工花上一整天，利用由漁護署提供經處理後的天然木材，親手將木材搬上山徑，在台灣千里步道協會副執行長徐銘謙指導下，進行修復山徑工程，包括如何疏通山徑水道、將已鬆散的山徑再次修築，以及填補山徑崩塌部分等，從而減輕水土流失情況。

不過，木材階梯的壽命只有大概4至5年，要持續發展，便需有人不斷維修，綠惜地球社區協作總監鄭如蕙指，手作步道需要持續進行，「我們想義工變成修復山徑的核心成員，日後待山徑出現問題，義工便可以修復山徑，或者協助做一些簡單的工作，如疏通水道等，減輕水土流失問題，紓緩沖蝕情況。」

沖蝕溝，是一種土壤沖蝕現象，土壤在經過強大洪流或雨水沖蝕下，泥土會受到破壞，可能會崩塌，從而凹陷形成許多寬而深的蝕溝。

在香港，令到山徑崩塌的原因有兩個，一是自然因素，泥土因被大量雨水侵蝕而造成溝蝕形象，以致山徑出現一個個坑道；二是人為因素，除了隨著山徑使用量日漸增加，泥土會因負荷過量變得鬆散、容易崩塌外，鄭如蕙指，還有另一個原因，「行山人士都不喜歡走溝蝕位，因為容易滑倒，所以他們會走上草被，避過坑位，久而久之會形成新的行山小徑，小徑愈行愈闊，於是令水土流失問題更嚴重。」

現時在郊野公園範圍內，屬於漁護署負責管轄及維修的遠足行山徑約有80條，總長度約500公里，主要包括四條長途遠足徑、郊遊徑、自然教育徑及家樂徑等等；而民政署亦有負責修葺部分山徑。

鄭如蕙指，過去，有關部門多數以混凝土興建或維修山徑，不過近年來，有不少市民喜愛步行自然步道，不滿山徑以人造物料鋪墊，而且以化學物料建築工程期間會破壞環境，鄭如蕙指，如要山徑可持續發展，手作步道是其中一個出路，「利用天然物料，如木頭、石頭等，重新打造階梯，修復被沖蝕嚴重的路段。」她強調，手作步道的目並非以打造一條漂亮易行的步道予遊人，而是利用天然材料，延緩山徑水土流失的情況。