【公德心何在】尚德邨垃圾站外堆滿家俬　膠馬圍住都照丟

早前有尚德邨居民投訴，經常有人胡亂丟棄大型垃圾在邨內垃圾站外，不但阻塞道路，影響市容，更不時有人因倒垃圾及爭奪垃圾產生噪音。 最近，有關位置擺放了多塊膠馬，劃出位置讓居民擺放垃圾，亦有派人看守。但居民認為問題並無改善，垃圾繼續堆積。區議員則表示，要居民、管理公屋及房屋署等多方合作，才可解決問題。

將軍澳尚德邨垃圾站旁，設有一幅供校巴掉頭用的空地。但該處長期堆滿大型家俬，佔據迴旋處空間，令車輛難以駛入掉頭。早前，有居民向《香港01》透露，有關位置常常有人為爭奪垃圾而發生口角，爭吵的聲音對鄰近居民造成極大滋擾。不過，她表示已向多個部門投訴多次，問題仍不見改善。

有人將大型家俬搬到垃圾站外空地丟棄，阻塞了道路。（廖俊升攝）

有見及此，有關部門最近在站外擺放多塊高近兩米的膠馬。尚德區議員簡兆祺表示，因為尚德邨垃圾站外常常有大型垃圾堆積，而又放不入垃圾站，因此他早前與房屋署討論後，署方決定在垃圾站外，用膠馬規劃一個位置，供居民在日間使用，擺放大型垃圾在內，而夜晚則會上鎖。他續指，如果實施後情況有改善，則考慮繼續使用此規劃。

房屋署在空地設置膠馬劃位，讓居民棄置大型垃圾。但有居民指，情況沒有改善，仍有人胡亂丟棄垃圾。（廖俊升攝）

家住廣明苑的羅小姐，現居單位正正對著尚德邨垃圾站，早前她對垃圾堆積，分別向房屋署、食環署、環保署及屋邨管理處作出多次投訴，雖然現有跟進措施，但她認為作用不大，「一啲用都無，都係好多外來車輛入嚟掉垃圾，一樣有人喺度執垃圾，房署經理都話無辦法，真係激死！」簡兆祺也認為，如居民不自律，繼續胡亂丟棄垃圾的話，就算擺放膠馬亦無用，要解決問題，需要居民、管理公司及房屋署等多方合作，加上區議員監督才能改善，並促請房屋署設置閉路電視，監察情況。