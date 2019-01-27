【年廿八洗邋遢．強化版】碌柚葉之外　仲有三種葉水辟邪洗走霉氣

豬年來臨，送舊迎新，一定不少得在年廿八洗邋遢，大掃除掃走衰氣，寓意新年新景象。週六(2/2)就是年廿八，不少人都會買定碌柚葉，預備到時洗走衰氣，按照中國傳統習俗，在年廿八至廿九用碌柚葉沖水洗澡，或抹房去霉氣，有辟邪防病之意。如果要加強「去霉」功效，就要集齊辟邪「四葉水」，由內到外洗淨一番。

其實由清代開始，百姓已經用碌柚葉來洗澡，相傳徐大椿的《神農本草經百種錄》中，提及「橘柚」為「香辛烈自能辟穢邪，而通正氣也。」即濃烈的香氣能辟邪去穢，碌柚葉能辟邪、去霉氣、去衰氣的原理亦同，在《本草求原》亦提到「柚葉」能「辟穢」。後來民間再相傳，如果要加強辟邪去衰之效，可用「四葉水」沖涼，即是碌柚葉、黃皮葉、扁柏和芙蓉花。

嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士指，黃皮葉同樣有濃烈香味，可用作辟邪去穢之效，《本草求原》亦提到「黃皮葉」能「解穢除垢」，功能與「碌柚葉」相同，二者相加，香氣更濃，或因此令人感覺辟邪的效果更佳。

扁柏則原於《新城縣志》說「柏」的一條提到：「萬木皆向陽，柏獨西指，受金之正氣，堅勁不凋，多壽之木，故元旦飲柏葉酒以辟邪。」意思指柏樹有長壽的寓意，所以辟邪效用。

至於芙蓉花又名蘄艾，根據《本草綱目》引《蘄艾傳》提到「蘄艾」：「產于山陽，采以端午，治病灸疾，功非小補。」古時所講的「邪」，或與疾病相關，芙蓉花有顯著的治病功效，因而與「辟邪」拉上關係。

黃皮葉形狀修長尖頭，味道清香偏酸，有提神之效。（羅鈺歡攝）

《香港01》記者日前到旺角花墟找芙蓉花時，花舖店員黃小姐指：「芙蓉花生長於秋冬季，所以春節期無得賣，同埋好少聽人話用芙蓉花來潔淨清洗，香港人普遍用碌柚葉和黃皮葉就算。」她說碌柚葉和黃皮葉大約5至10元一份，但若去年運氣好的話，則無需用碌柚葉洗澡，以免洗走好運氣呢。

除了相傳有洗走霉運之效，近年科學研究亦證實，碌柚葉含有「類黃酮」成份，有助行氣活血，令微絲血管擴張，所以用來洗澡後，精神會為之一振。