食肆倒餿水、唐樓非法駁渠　油麻地水渠佈千年油跡、臭氣沖天

油麻地區商鋪、食肆、住宅林立。有當區區議員投訴，有食肆疑非法倒餿水，及有唐樓住戶非法接駁污水渠，致街道去水渠臭味飛揚，滋生一系列環境衛生問題，促請當局檢示及改進當區渠務狀況。 而在過去一年，屋宇署曾就油尖旺區私人樓宇接駁污水渠至雨水渠，發出8封警告信件，勸喻糾正錯誤。而食環署則曾向油麻地一帶相關違規人士提出4宗檢控及發出19個口頭警告。

非法排污 臭味飛揚

民建聯油尖旺區議員楊子熙向《香港01》表示，油麻地有舊式唐樓曾改建，多處住戶非法接駁喉管，排污至雨水渠。加上，有很多食肆「貪方便」傾倒餿水至後巷及街外的去水渠，令鴉打街、廟街、碧街、窩打老道一帶多條街道的後巷位置傳出臭味。他指出，臭味問題多年來對附近居民造成滋擾，一直收到不少投訴。「路過都會聞到臭味，啲渠會見到千年油鋪係面，好核突。」

他在本月向油尖旺區議會食物環境衞生及工務委員會提呈文件，要求政府跨部門跟進問題，重新檢示渠務狀況，盡快執法。他表示，曾與食環署落區巡視非法傾倒餿水的黑點，署方亦有派人清潔，反應積極。但清潔後不久，情況仍舊，已向署方點名十多間食肆疑非法排污。

楊子熙（右二）表示，去水渠傳出臭味已困擾當區居民多年。（圖片由受訪者提供）

後巷排污 可被取消牌照

在1月17日舉行的食物環境衞生及工務委員會會議上，食環署衞生油尖區環境衞生總監張偉文表示，食肆員工在後巷清洗食具及處理食物，如劏魚、洗菜、洗碗，令污水流入明渠，實屬違法。若食環署職員巡查時見到有關情況，會發出口頭警告或即時檢控。而食環署在本月中曾進行晚間突撃行動，向當區7間曾在後巷清洗碗碟及排放污水的食肆，作出兩次檢控及5宗口頭警告，並會繼續跟進。而過去一年，曾向當區相關違規人士提出4宗檢控及發出19個口頭警告。

張偉文又指，食肆持牌條件有規定，任何廚餘、污水不可傾倒在後巷、街道及公眾地方，或排放於明渠或雨水渠。如署方發現持牌人多次違反條件，可根據警告制度，取消牌照。他指出，已就違規事件，提醒潔淨組人員密切留意情況，有需要時會加強工作，保持街道環境衛生，相信臭味會減少。

而屋宇署代表在會上則表示，如私人樓宇非法接駁污水渠至雨水渠，會首先作出勸喻，之後會發出命令要求糾正。而在過去一年，屋宇署曾就油尖旺區私人樓宇接駁污水渠至雨水渠，發出8封警告信件，勸喻糾正錯誤。如樓宇非法接駁喉管至後巷明渠，屬非法僭建，如經勸喻後未有作出更正，會跟據建築物條例，要求清拆僭建物。