【愛護動物】中環行人天橋鳥刺陣趕鳥變困鳥　團體聯署叫停

近日野豬管理的問題受到關注，繼引入天敵、放置到無人島等建議後，同樣是「社區動物」的野鴿，亦面對威脅。早前中環至半山扶手電梯的天花槽安裝了大量鳥刺，原意是不讓野鴿停留，但趕鳥反變困鳥，曾有雀鳥疑在鳥刺陣中行動不得，需出動愛協職員拯救。有組織遂發起聯署，希望收集簽名叫停相關項目，同時拆除現有的鳥刺，還野鴿一個生存空間。

本月中已有市民指，中環半山的行人天橋安裝了密密麻麻的鳥刺陣。(呂諾君攝)

在本月中已有市民指，中環半山的行人天橋安裝了密密麻麻的鳥刺陣，其後有途人發現，數隻鴿子疑遭裝置困住，要愛協職員到場「救鴿」。當時愛協亦建議政府部門或管理公司避免使用金屬鳥刺，指雀鳥可能會降落在鳥刺上而被刺傷，或在誤闖時被卡住翅膀。原來中西區區議會曾反映，行人天橋上常有雀鳥聚集造成衛生問題，因此機電工程署月中在相關位置加裝鳥刺，避免雀鳥聚集。

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《香港01》記者日前到半山扶手電梯上視察時，見到天花槽的鳥刺陣由街市出口一直延伸至扶手電梯前，闊度只有數十厘米，天花板與鳥刺之間的空位不多，密麻麻的鳥刺陣中有至少5隻野鴿停留，但未知是否被困。而行人天橋附近一帶都可見到有不少野鴿，四周都貼有大量海報及橫額，提醒市民不要餵飼野鳥。除此之外，在長沙灣港鐵站上蓋，同樣也放置了鳥刺陣，據知，該處因長期有人餵飼野鴿，多年來受野鴿問題困擾。記者日前到場時，從高處見到鳥刺陣中有野鴿屍體。

組織「香港救援鳩鴿及雀鳥」日前在網上發起聯署，收集簽名向政府要求停止安裝並拆除中環半山天橋鳥刺。負責人之一的Gian指出，近期在中環安裝的鳥刺細幼而尖，認為這是不人道的舉動，現時安裝的位置可以令到白鴿易入難出，等同把牠們餓死或弄傷，「之前愛協職員到場觀察都有講，呢種硬身鳥刺唔多唔少會對雀鳥有傷害，甩毛同埋皮外傷就梗會有。」

組織希望藉今次聯署，讓政府重新覆視和停止所有鳥刺工程，並消除大家對雀鳥的誤解。Gian又指，以她所知，近日電梯公司方面已暫停一切相關工程，待政府告知下一步行動。她建議香港可參考其他國家，選定某些地方推行定點或發牌餵飼，選用一些從根源減低人鳥衝突的方法。

該處貼有大量海報及橫額，提醒市民不要餵飼野鳥。(呂諾君攝)

組織「香港救援鳩鴿及雀鳥」日前在網上發起聯署，收集簽名向政府要求停止安裝並拆除中環半山天橋鳥刺。(網上截圖)

香港觀鳥會高級保育主任胡明川則表示，鳥刺這種方法本身未必是大問題，重點在於安裝方式和過程，「如果想啲雀唔喺一個位置聚集，係應該成個平面都裝晒，令佢哋入唔到去企都冇得企，而唔係現時咁樣。」胡指，鳥刺的選址同樣重要，亦認同根治野鳥問題要由根本做起，「我哋一向都唔鼓勵大家餵飼野鳥，野生雀鳥自己識得覓食，如果佢哋一直都係『各散東西』，其實就唔會有人投訴衛生問題，亦唔會出現要唔要加鳥刺呢個討論，所以政府最應該加強教育同宣傳。」

機電工程署發言人指，因有雀鳥在中環扶手電梯系統近舊中環街市對出的蓬頂底部線架位置聚集，對天橋使用者及附近居民產生滋擾及衛生問題，在經過區議會轄下工作小組商討後，該署受相關部門委託，安排在有關位置安裝防鳥裝置，目的是防止雀鳥聚集，並無意傷害牠們。

工程於本年一月初展開，現時仍未完工。就有意見指裝置可能對雀鳥造成傷害，該署正與相關部門及供應商檢視裝置的成效及探討其他可行方案。