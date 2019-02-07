【豬年2019．地質公園遊客中心】初三重新開放　睇全球最古老岩石

香港擁有多類岩石，每年吸引世界各地的遊客慕名而來，一睹真貌。由獅子會自然教育基金支持的香港地質公園遊客中心近日就完成翻新工程，加入不少全新展品和展覽，讓市民學習相關的地質知識。

全球已知最古老的岩石－－阿卡斯塔片麻岩的碎塊（左）和中國已知最古老的岩石之一－－白家墳片麻岩的碎塊（右）。（遊客中心相片）

位於西貢的香港地質公園遊客中心已經完成翻新，將於2月7日（年初三）重新開放，當中最矚目的必定是來自全新的岩石展品。據悉遊客中心將展出兩塊遠古的岩石，其中一塊更是全球已知最古老的岩石，又名為阿卡斯塔片麻岩的碎塊。而另外一塊則是中國已知最古老的岩石之一：白家墳片麻岩的碎塊。根據相關資料，阿卡斯塔片麻岩已經有40億年歷史，產出於加拿大西北領地的一個小島，遊客屆時能夠親眼看到這塊岩石，可謂機會難得。

互動展覽讓遊客更有趣地學習地質知識。（遊客中心網頁相片）

另外，中心亦新設微型的地質模型，全部以人手製作，還有新的互動展覽「岩漿歷險之旅」，認識岩石循環的過程。趣味大大提高之餘，又能學習到相關知識。

場地更設全港首個本地岩石大型標本的戶外展覽場地，展出香港主要的火山岩、花崗岩和沉積岩，遊客可以「眼看手亦動」，觸摸和觀察香港岩石。

地質公園遊客中心開放時間：

每天的上午九時三十分至下午四時三十分，逢星期二(公眾假期除外)、農曆新年年初一及初二休館。