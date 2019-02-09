【豬年2019．老有所為】老友記拍鬼馬賀年MV　道具演出一手包辦

農曆新年歌離不開「恭喜你」、「財神到」、「迎春花」之類，連續幾日無限loop都咪話唔悶。突然在網上平台看到一段由老友記拍的「喜氣洋洋」，輕快的歌曲，加上長者們落力的演出，頓時令人暖在心頭。《香港01》找到賀年MV的製作單位「松朗藝術」，有關方面表示希望藉著藝術活動，讓長者發揮所長保持自信，活出精彩人生。

這段賀年MV片上載於「松朗藝術」網上平台，片長不足2分鐘，開場白已說明「跟住豬仔遊松朗」，然後就看到一班老人家演出，以第一身手法，帶領觀眾參觀老人中心。長者們親切的笑容和活潑的演出，加上小鳳姐的「熱烈地彈琴熱烈地唱…」輕快曲詞，頓時令人精神開朗。

記者聯絡製作片段的東華三院賽馬會松朗安老綜合中心，中心藝術發展主任蘇詠怡向《香港01》表示，整個MV的幕前幕後共有約20位長者參與，年齡介乎70至96歲，而且所有道具都是由他們一手包辦，大部份鏡頭更加是1 take搞掂。「只是用了一日（年廿七）拍攝，由中心職員做剪接，年三十就播出街。」

黃婆婆與中心職員扮豬仔賀豬年。（網頁圖片）

蘇主任指，長者們看到自己有份參與的MV相當興奮，尤其當他們的家人看過MV後，對長者及對自己父母都改觀，她說：「好多人都以為老家人等死等食咁過活就算，但其實他們仍然有好強的活動能力和意志，而且頭腦清晰，只要有耐性地給他們指引去辦事，其實老友記都可以做得好好。」

自東華三院賽馬會松朗安老綜合中心於2016年完成重建後，便開設松朗藝術院舍，除了照顧住居院友外，還設有日間中心，提供適設的體能興趣班，如易筋棒運動班、畫畫班、書法班、插花班及定期為中心製作節日裝飾品等，更不時舉辦「快閃」表演，讓他們多點接觸社會，又可舒展筋骨。

老友記為中心寫揮春。（網頁圖片）

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