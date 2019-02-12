【本土話】揈𨀤𢯎潲本地話　法律文件都用　你又識幾多？

普教中推行至今10年，除了成效屢被質疑，也引來不少人挺身捍衛廣東話。執業律師翁靜晶Facebook上的一則帖文，近日亦再引起討論。皆因帖文中列出了一大堆艱深字樣，驟眼一看或會以為是佛經或密碼，其實全是每日常用的廣東話字。大部分人都表示，他們是「識聽識講唔識寫」，亦慨嘆廣東話博大精深。而這些字，原來在法律文件中都會用到。

粵語是香港通用的語言，但我們書寫時多數都不會寫廣東話字，諸如「揈」（音：fang4）、「𨀤」（音：leoi1）、「𢯎」（音：ngaau1）、「潲」（音：saau3）等字，都是「認聲不認字」。翁靜晶表示，有關帖文內的「艱難字」是由朋友轉寄，這些字外形看來艱深，甚至被稱為「連國學大師也被考起的廣東話」，而帖文中以一篇文章、一個情景來簡單說明：

執業律師翁靜晶Facebook上的一則帖文，近日亦再引討論。(資料圖片)

尋日吊吊揈一個人，行街行到好攰，差啲𨀤低，行到一間餐廳門口，個伙記嘍我入去食嘢，都好，入去抖下，嗌左碗魚蛋麵，吽吽哣哣等左好耐，嘥晒啲時間，坐坐下有嘢咬腳，𢯎痕𢯎到隻腳損晒，碗麵認真棹忌，好似豬潲噉嘅味，魚蛋唔滑嚡到死，啲麵又唔腍。隔離枱肥腯腯嘅阿叔一路食一路唔啹發啷厲鬧唔好食，譖氣到死，唔畀錢就走，仲鬧到個收銀匿喺枱底，韞自己響下面，廚房裏面即刻走左個塊面有撻𤶸嘅大隻佬出嚟，𠳔㨴起個箱蓋，掹左支棍，段估𠳔喺江湖大佬，開始有啲火藥𤓓味！𠳔掗住個門口，𠳔踹左阿叔一腳，仲推到阿叔褪到好抿坑渠邊，扽左落地。阿叔𠱓大隻佬放𠳔一條生路。我好彩冇出聲，真喺大步𨂾過。 （轉自翁靜晶Facebook）

不少網民看過文章後均大呼「廣東話真勁」，坦言自己看字後「變成文盲」，更認為大眾對廣東話或口語需多多加以研究。翁靜晶向《香港01》解釋，以上文字皆可稱為本地話(Punti)，其英名讀音與「本地」二字的發音相似，估計其名字來源與殖民時期的政治有關，「當時港英政府唔想講『廣東』呢啲同內地有關嘅字，所以用咗『本地』，維持返殖民意識。」而這個字在口供紙上甚為常見，「口供紙上通常有一欄會問用咩語言嚟溝通，不論疑犯、證人，通常都會話係用本地話嘅！」