【自助圖書館】康文署稱圖書館夠用　屯門設24小時自助圖書站無望

為推廣閱讀風氣及便利市民借還圖書，康樂及文化事務署（康文署）於2017年12月推出自助圖書站，全港現時共有兩個自助圖書站，分別位於西灣河及尖沙咀，為市民提供24小時公共圖書服務。屯門區議員向康文署提議於屯門區增設24小時自助圖書站，惟康文署認為，現時屯門區圖書館設施足夠應付區內人口需求。

康文署去年設立的24小時自助圖書站，可供香港公共圖書館登記讀者，憑圖書證或身分證，借閱、歸還或領取預約圖書資料，並可以八達通繳交圖書館費用與罰款，為讀者提供更具彈性的借書服務。而首兩個24小時自助圖書站，已於2017年及2018年底分別在西灣河港島東體育館休憩處，及尖沙咀香港文化中心投入服務，康文署亦計劃在沙田港鐵大圍站附近增設第三個自助圖書站，預計在2019年正式啟用。

尖沙咀香港文化中心的自助圖書站已於去年投入服務。（康文署圖片）

屯門區議員在《地委會文件》內提到，屯門區雖然有三個公共圖書館，包括屯門公共圖書館、大興公共圖書館、蝴蝶邨公共圖書館，但均未設有24小時服務；認為24小時自助圖書館除了方便市民，更能推廣閱讀風氣。

康文署回應時表示，現時屯門區約有50萬人口，而屯門區經已設有一所為40萬人口服務的主要圖書館 (屯門公共圖書館)、一所分區圖書館(大興公共圖書館)、一所小型圖書館(蝴蝶邨公共圖書館) 及十個流動圖書館服務站。根據《香港規劃標準與準則》 訂下「每20萬人口需設立一所分區圖書館」的指引，現時屯門區內的公共圖書館設施已符合指引標準。

港島區自助圖書站設於西灣河港島東體育館休憩處。（資料圖片/李慧妍攝）

康文署補充，現階段自助圖書站只屬試驗計劃，主要分階段於港島、九龍及新界人流較多而遠離現有圖書館的地點而設，因此於屯門區增設自助圖書站應有待觀望。

屯門區議員程志紅向《香港01》表示，對康文署的回覆感到不滿。「始終屯門並非一個小區，居住了50萬人口，我們早於2017年去信康文署，反映增設24小時自助圖書站的訴求，亦有不少區內居民反映平日工作時間長，希望有個開放時間較彈性的24小時自助圖書館供他們借還圖書。」程亦希望康文署會於下年度，重新考慮於屯門區增設24小時自助圖書站之建議。